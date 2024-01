Šeron Stoun o aplikacijama za upoznavanje ljudi: "Spojilo me s ovisnikom od heroina"

Holivudska glumica Šeron Stoun (Sharon Stone) progovorila je o svojim iskustvima sa spojevima dogovorenim preko interneta za "The Times".

Prema svemu sudeći, jedan spoj joj je posebno ostao u sjećanju.

- Spoj s "ovisnikom o heroinu koji je očito bio 20.000 injekcija heroina stariji od slike koju mi je poslao" dogodio se u hotelu Bel-Air. Rekla sam konobaru: "Uzet ću čašu vode." Popio je koktel, absint ili nešto. A ja sam rekla: "Žao mi je, ne mogu ostati" - prisjetila se.

Otkrila je i da je imala boljih iskustava. Tokom pandemije je imala dva iskustva, a tim muškarcima je pomogla prebroditi nedavne prekide.

- Jednom je žena rekla da želi razvod, a imali su dvoje male djece. Mučio se da to obradi. A drugi je prekinuo sa svojom djevojkom. Ostala je trudna i umjesto da se uda, pobacila je... On je još uvijek bio jako zaljubljen u nju i pomogla sam mu da to riješi - ispričala je glumica.