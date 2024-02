Princ Hari i Megan Markl: Planiraju novi film i seriju za Netflix

Princ Hari (Harry) i Megan Markl (Meghan Markle) rade na novim Netflixovim projekatima uključujući film i dva druga projekta, rekao je izvršni direktor kompanije.

Vojvoda i vojvotkinja od Saseksa potpisali su petogodišnji ugovor s Netflixom 2020. vrijedan 80 miliona funti. Premda je neizvjesno hoće li se ugovor obnoviti sljedeće godine, posebno nakon što je njihov ugovor vrijedan 15 miliona funti za Spotify istekao početkom juna prošle godine.

Sada je Netflixov glavni direktor za sadržaj Bela Bajaria otkrio da Hari i Megan zapravo imaju hrpu projekata u razvoju pod svojom ogrankom "Archewell Productions".

Prema "Timesu", Bajaria je rekao na Netflixovom promotivnom događaju u Holivudu da Saseksovi rade na nekoliko projekata bez scenarija za koje se smatra da su dokumentarci - plus film i serija koji su svi u ranom razvoju.

Konkretni detalji o projektima nisu poznati, ali film bi mogao biti povezan s planiranom adaptacijom romana "Meet Me At The Lake" vrijednom tri miliona funti.