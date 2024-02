Glumica iz susjedstva pokazala lice bez šminke: Koža nije ispeglana i provučena kroz filtere

Glumica iz Hrvatske Katarina Baban pokazala je svojim pratiteljima kako izgleda bez šminke. Pozirala je u prirodnom izdanju, a zatim je tu istu fotografiju provukla kroz razne filtere, pa ih uporedila, piše Index.hr.

- Reality vs Instagram. Koža nije ispeglana fotka provučena kroz filtere. Nikako. Pa ni ona najsavršenija koža. Koža ima teksturu. Flekice. Prištiće. Pore. Ožiljke. Bore. I to je normalno. Svi je želimo dovesti do savršenstva i blagoslovljeni su oni (mogu ih na prste jedne ruke nabrojati) koji nemaju nikakav problem s kožom. Fotke koje svakodnevno viđamo nisu realne.

Stvaraju iskrivljenu sliku stvarnosti pa time (čak i nama starijima) rade komplekse. Ne mogu ni zamisliti koje posljedice to ostavlja na mlade curke. Imam sreću pa sam probleme s prištićima i tenom prolazila u periodu kada društvene mreže nisu bile sveprisutne. Da jesam - ne znam kakav trag bi ostavilo na moju psihu. Samopouzdanje mi je i ovako bilo narušeno.



Da se razumijemo, bitka još traje i pomirila sam se s tim da će trajati vječno. Jednostavno imam takvu kožu. Sad sam na miru s tom činjenicom. Dajem sve od sebe da bude što zdravija i ljepša, ali nisam više opterećena time da mora izgledati savršeno. Jer ne mora. Uz dobru prehranu, profi savjet i odgovarajuću njegu mogu se čuda napraviti - napisala je u opisu objave.