Reditelj Ed Cvik objavio memoare: Bred Pit je odrastao s muškarcima koji su držali svoje emocije pod kontrolom

Prošlo je 30 godina otkako je Bred Pit (Brad Pitt) snimio hit film „Legenda o jeseni“, a reditelj Ed Cvik (Zwick, 72) tek je sada odlučio otkriti detalje sa snimanja.



Cvik je objavio memoare „Hits, Flops, and Other Illusions: My Fortysomething Years in Hollywood“.

Reditelj je u memoarima optužio Pita za njegovo ponašanje, rekavši kako je „u trenucima razdraganosti bio nestalan“, kao i da je „postao nervozan kad god bi trebao snimiti scenu koja zahtijeva od njega da pokaže duboke emocije“.

- Bez obzira na to koliko si iskusan ili osjetljiv kao reditelj, stvari jednostavno ne funkcioniraju. Njegova ideja kako bi Tristan trebao izgledati i ponašati se razlikovala se od moje. Bred je odrastao s muškarcima koji su držali svoje emocije pod kontrolom. Što sam više tjerao Breda da se otkrije, on se više opirao. Pa sam nastavio gurati, a Bred je uzvraćao - otkrio je u memoarima Cvik.