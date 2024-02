Sin slavnog glumca krenuo očevim stopama, glumit će u novom filmu Taike Vaititija

Aran će glumiti u filmu Taike Vaititija (Waititi) "Klara and The Sun", adaptaciji bestselera New York Timesa Kazua Ishigura, britanskog pisca japanskog podrijetla i dobitnika Nobelove nagrade za književnost. Mladi glumac utjelovit će lika po imenu Rik (Rick), a ostatak glumačke ekipe čine Džena Ortega (Jenna) i Ejmi Adams (Amy).

Klara i sunce prati Klaru, umjetnu prijateljicu osmišljenu da spriječi usamljenost. Klaru kupuje majka i tinejdžerica Džozi, koja obožava svoju novu robotsku družicu, ali boluje od misteriozne bolesti. Adaptaciju scenarija potpisuje Dahvi Valer (Waller), a film je priča o Klarinoj potrazi da spasi Džozi i one koji je vole od slomljenog srca i kako u tom procesu Klara uči snagu ljudske ljubavi.