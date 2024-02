Holivudski glumac Sem Rokvel za "Avaz": I ja znam ponekad biti malo stidan

Način na koji se Rokvel uklapa u radnju filma „Argylle“ je zaista zabavan. Svoju ulogu igra pomalo cinično i tvrdoglavo, a ipak je veoma srčan.

Zahvaljujući “Una filmu”, distributeru studija “Universal” za Bosnu i Hercegovinu, “Avaz” je dobio ekskluzivni intervju sa Semom Rokvelom u kojem je govorio o ulozi, ali i saradnji s rediteljem Metjuom Vonom, kolegicom Brajs Dalas Hauard i ostalim kolegama, kako je bilo snimati borbene scene, šta publika može očekivati od ovog ostvarenja...

Pažljivo birate svoje projekte. Šta vas je privuklo kod „Argyllea“?

- Pa, nakon što sam gledao film „Kingsman: The Secret Service“, obratio sam se Metjuu Vonu i rekao mu iskreno da sam njegov veliki fan i da mi je želja da sarađujemo. Prošle su godine dok je jednog dana, dok sam snimao film sa Sorsi Ronan (Saoirse), Metju nazvao mog agenta i rekao da želi razgovarati sa mnom o radu na filmu „Romancing the Stone“. Ja sam odmah pristao, ali zamolio me da prvo pročitam scenario. Dakle, pročitao sam scenario, razgovarali smo i to je bilo to. Prvo čitanje scenarija odmah me oduševilo. Znači davno me oduševio svojim radom, tako da nije bilo dvojbe kod filma „Argylle“.

Ejden, vaš lik u filmu „Argylle“, nije baš uobičajen špijun.

- Da, Ejden je veoma zanimljiv lik. On je spoj mnogih antiheroja koje sam godinama gledao koje su između ostalih utjelovili Harison Ford, Bil Marej (Bill Murray), Džek Nikolson (Jack Nicholson), Ričard Prajor (Richard Pryor) i Volter Matau (Walter Matthau). Način na koji se Ejden uklapa u radnju je zaista zabavan u filmu. On je na neki način potisnuti Romeo. Ejden je dobrica, ali se pretvara da je negativac. Dakle, on to igra pomalo cinično i tvrdoglavo, a ipak je srčan. Kako idemo dalje u filmu, pojavljuju se nove osobine.