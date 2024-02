Fatalna plavuša se žali: Uvijek ja plaćam

Šeron Stoun (Sharon Stone, 65), glumica čije je bogatstvo procijenjeno na 40 miliona dolara, požalila se kako skupo plaća činjenicu što je bogata i slavna.



- Izađete na večeru, a za stolom je 15 ljudi. I, ko će dobiti račun? Svaki put dobijem račun za večeru od 3.000 dolara - ustvrdila je fatalna plavuša u intervjuu za "InStyle".

Neki od troškova zvijezde „Sirovih strasti“ uključuju nedavno kupljenu kuću, kao i honorare za zaštitare, publiciste, vizažiste i menadžere.

U svojim memoarima iz 2021. "The Beauty of Living Twice" otkrila je da je veliki dio svoje plaće dala Leonardu Dikapriju (DiCaprio) samo kako bi mogao biti u filmu "Brzi i mrtvi" iz 1995. godine.