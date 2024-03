Uživo / Počela dodjela nagrada: Oskara za najbolju sporednu glumicu dobila Da'Vin Džoj Randolf

Filmske zvijezde uveliko dolaze u "Dolby Theatre" gdje je počela 96. dodjela nagrada Akademije.

Ovogodišnji rekorder "Oppenheimer" ima 13 nominacija, a prati ga "Poor Things" s 11, nakon toga "Killers of the Flower Moon" s 10, "Barbie" s osam, "Maestro" sa sedam dok ih s pet prate "American Fiction", "Anatomy of a Fall", "The Holdovers" i "The Zone of Interest".

Najveći favorit svakako je Nolanov "Oppenheimer" što će, nagradi li ga Akademija u onim najvažnijim kategorijama, biti ispravak višegodišnje nepravde jer Nolan ima sveukupno osam nominacija (od toga dvije za najboljeg redatelja) i ni jedan osvojeni.

Voditelj je Džimi Kimel (Jimmy Kimmel).

00:51 Za najbolji adaptirani scenarij proglašen je film "Američka fikcija" (American Fiction).

00:47 Film "Anatomija pada" (Anatomy of a Fall) dobio je Oskara za najbolji izvorni scenarij.



00:38 Oskar za najbolji dugometražni animirani film dobilo je ostvarenje "Dječak i čaplja" (The Boy and the Heron).