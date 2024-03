Uživo / Ukrajina osvojila prvi Oskar ikada: "20 dana u Mariupolju" najbolji dugi dokumentarni film

Filmske zvijezde uveliko dolaze u "Dolby Theatre" gdje je počela 96. dodjela nagrada Akademije. Ovogodišnji rekorder "Oppenheimer" ima 13 nominacija, a prati ga "Poor Things" s 11, nakon toga "Killers of the Flower Moon" s 10, "Barbie" s osam, "Maestro" sa sedam dok ih s pet prate "American Fiction", "Anatomy of a Fall", "The Holdovers" i "The Zone of Interest". Najveći favorit svakako je Nolanov "Oppenheimer" što će, nagradi li ga Akademija u onim najvažnijim kategorijama, biti ispravak višegodišnje nepravde jer Nolan ima sveukupno osam nominacija (od toga dvije za najboljeg redatelja) i ni jedan osvojeni. Voditelj je Džimi Kimel (Jimmy Kimmel). 02: 28 Oskara za najbolji zvuk osvojio je film "Zona interesa". 02:18 Kultni redatelj Ves Anderson (Wes) do ove večeri nije osvojio Oskara, a malo je ko očekivao da će autor prepoznatljivog stila prvog Osara osvojiti za kratki film iz serije kratkih filmova prema pričama Roalda Dahla. Najbolji kratki film je "Čudesna priča o Henryju Sugaru" (The Wonderful Story of Henry Sugar). 02:14 Dansko-švedski snimatelj rođen u Švicarskoj Hojte van Hojtema (Hoyte van Hoytema) dobio je Oskara za "Oppenheimer". To je treći Oskar za ovo ostvarenje. 02:07 Dodijeljeni su Oskari za dokumentarce. U kategoriji za najbolji kratkometražni dokumentarni film pobijedio je film "Posljednja radionica" (The Last Repair Shop). U kategoriji za najbolji dugometražni film Oskara je osvojio film "20 dana u Mariupolju" (20 Days in Mariupol). To je ukrajinski film koji govori o prve tri sedmice ruske agresije na Ukrajinu. Osvajanjem Oskara, Ukrajina je ispisala historiju, jer im je ovo prvi Oskar. Nagradu je preuzeo reditelj Mstislav Černov.

Robert Dauni Džunior . AP/Chris Pizzello

01:53 Oskara za najbolju montažu doila je Dženifer Lejn (Jennifer Lein) za montažu "Oppenheimera". to je ujedno drugi Oskar za ovo ostvarenje večeras. 01:48 Oskara za najbolje vizualne efekte dobila je ekipa filma "Godzilla". 01:45 Arnold Švajceneger (Arnold Schwarzenegger) i Deni Devito (Danny DeVito), odnosno blizanci iz istoimenog filma, najavili su pobjednika u kategoriji vizualnih efekata. 01:40 Ovdje pročitajte šta je rekao reditelj filma "Zona interesa" o Gazi tokom preuzimanja Oskara.

Arnold Švajceneger i Deni Devito . AP/Chris Pizzello

01:38 Oskara za najboljeg sporednog glumca osvojio je Robert Dauni Džunior (Downey Jr.) za ulogu u "Oppenheimeru". 01:26 Rajan Gosling (Ryan Gosling) i Emili Blant (Emily Blunt) izašli su na binu kako bi napokon okončali "rat" između "Barbie" i "Oppenheimera". Odali su i počast kaskaderima koji se svakodnevno žrtvuju da bi holivudski filmovi imali vrtoglave akcijske scene. 01:22 Dvejn Džonson (Dwayne Johnson) The Rok proglasio je dobitnika u kategoriji najboljeg međunarodnog filma. Oskar je pripao "Zoni interesa" (The Zone of Interest), ostvarenja iz Velike Britanije.

Džon Sina go izašao na binu, kasnije se ogrnuo platnom . AP/Chris Pizzello

01:12 Oskara za najbolju scenografiju dobilo je ostvarenje "Uboga stvorenja". To je njihov treći osvojeni Oskar večeras. 01:10 Džon Sina (John Cena) na binu u "Dolby Theatreu" izašao je go, potpuno. Izveo je skeč s voditeljem Kimelom, dok se publika smijala. - Kostimi su jedna od najvažnijih stvari za film - rekao je Sina. I tako je najavio kategoriju za najbolju kostimografiju. U međuvremenu se ogrnuo platnom.

Ekipa filma "Uboga stvorenja" prilikom preuzimanja Oskara za najbolju frizuru i šminku . AP/Chris Pizzello)

01:08 Za najbolju scenografiju Oskara je dobilo ostvarenje "Uboga stvorenja" (Poor Things). 01:05 Oskara za najbolju šminku i frizuru dobilo je ostvarenje "Uboga stvorenja" (Poor Things).

Bili Ajliš izvela pjesmu iz filma "Barbie" . AP/Chris Pizzello

00:59 Bili Ajliš (Billie Eilish) izvela je pjesmu "What Was I Made For" iz filma "Barbie". Pjesma je nominirana također za Oskara u kategoriji najbolje originalne pjesme.

Džimi Kimel . AP/Chris Pizzello

00:56 Do sada je pet prestižnih zlatnih kipića dodijeljeno. U međuvremenu, voditelj Džimi Kimel nasmijava sve prisutne. 00:51 Za najbolji adaptirani scenarij proglašen je film "Američka fikcija" (American Fiction). 00:47 Film "Anatomija pada" (Anatomy of a Fall) dobio je Oskara za najbolji izvorni scenarij. 00:38 Oskar za najbolji dugometražni animirani film dobilo je ostvarenje "Dječak i čaplja" (The Boy and the Heron).

Detalj iz animiranog filma "Rat je gotov" . Rat je gotov

00:34 Najbolji krati animirani film je "Rat je gotov" . U pitanju je film nadahnut muzikom Džona Lenona (John Lennon) i Joko Ono. To je antiratna poruka.

Da'Vin Džoj Randolf . Evan Agostini/Invision/AP