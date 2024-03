Vragolasti Dauni nasmijao sve svojim govorom: Hvala mom lošem djetinjstvu i veterinaru

Robert Dauni Džunior (Downey Jr. 58) osvojio je svog prvog Oskara i to za sporednu ulogu u filmi "Oppenheimer". Mnogi smatraju da je to njegova najbolja izvedba ikada.

Vragolast, kao i uvijek, održao je govor u svom stilu.

- Htio bih zahvaliti svom groznom djetinjstvu i Akademiji, tim redoslijedom - započeo je Dauni svoj govor i u startu nasmijao kolege.



Zahvalio je supruzi Suzani Dauni (Susan) koju je nazvao svojim veterinarom.

- Pronašla me kao agresivnog napuštenog ljubimca i voljela me dok se nisam vratio u život. Zato sam ovdje danas - rekao je.

Naravno, glumac je zahvalio i ekipi "Oppenheimera", reditelju Kristoferu Nolanu (Christopher), producentici Emi Tomas (Emma Thomas) te kolegama Kilijanu Marfiju (Cillian Murphy) i Emili Blant (Emily Blunt).



- Želite da čujete moju malu tajnu? Više ja sam trebao ovaj posao nego što je on trebao mene. Kris je to znao. Ema me okružila jednom od najboljih ekipa svih vremena, Emili, Kilijan... Bilo je fantastično. Bolji sam čovjek danas zbog toga -istakao je.

Zahvalio je i svom advokatu Tomu Hensonu (Hanson).

- S njim sarađujem već 40 godina. Pola od tog vremena me pokušao osigurati i izvlačiti me iz gluposti, hvala ti - rekao je Dauni.