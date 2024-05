Bred Pit otkrio koja tri popularna filma nije volio snimati

Bred Pit (Brad Pitt) glumio u mnogim poznatim i nagrađivanim filmovima, ali je priznao da u nekima nije uživao. Američki glumac nije se uvijek slagao s načinom snimanja određenih projekata, kao ni s time što su jedan film gotovo uvijek snimali tokom noćnih sati.

Far Out Magazine prenosi da Pit nije volio snimati svoja tri vrlo popularna filma. Na tom popisu nalaze se filmovi Intervju s vampirom, Sjeme zla i Troja. Pit je otkrio i razloge zašto ih nije volio snimati.

Intervju s vampirom (1994.)

Bred Pitu najviše je smetalo što se horor film Intervju s vampirom iz 1994. godine snimao u mraku.

- Mrzio sam snimati ovaj film. Mrzio sam to. Volio sam ga gledati, ali mrzio snimati. Film smo snimali tri mjeseca u New Orleansu, u potpunom mraku, snimali smo tokom cijele noći. Postoji uvodna scena u filmu koja je snimana na danjem svjetlu, ali to je to. Cijeli film je u mraku - komentirao je glumac, prenosi Far Out Magazine.