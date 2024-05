Od sutra u bh. kinima: Jeste li spremni na sudbinu koju proriče "Tarot: Karta smrti"

Film predvodi Spenser Koen (Cohen) kao scenarista, reditelj i producent, poznat po hvaljenom kratkom horor filmu „Blink“ koji se može pronaći na YouTubeu, a u glavnim ulogama su mlade zvijezde koje su imale zapažene uloge ne samo u filmskim i TV hitovima, nego i u muzičkim krugovima!

Herijet Slejter (Harriet Slater, "Indiana Jones and the Dial of Destiny", serija "Pennyworth"), Džejkob Batalon (Jacob, Tom Holandov "Spider-Man", "Avengersi", serija "Reginald the Vampire"), Avantika ("Disneyev film Spin", Neflixov film "Senior Year", "Mean Girls" nastavak) i glumica, model, plesačica i YouTube senzacija Larsen Tomson (Thompson, IDWFU, "Run the World", Netflixova hit serija "Midnight Club") od 9. maja u bh. kinima će se sukobiti s nadprirodnim zlom koje se sakriva u ukletim kartama, u distribuciji "C2 film", zvaničnog zastupnika studija "Sony" za BiH.

"C2 film", već za 23.maj najavljuje jedan od najvećih animiranih hitova godine, novu filmsku adaptaciju popularnog narandžastog mačka Garfilda (Garfielda) koji uveseljava generacije već punih 50 godina. U ovom blokbasteru u kojem glas popularnom mačku posuđuje Kris Prat (Chris Pratt) moći će uživati i najmlađi gledatelji i oni stariji pošto će biti prikazivan u originalnoj i sinhronizovanoj verziji.