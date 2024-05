Ostavili neizbrisiv trag: Kristofer Nolan otkrio ko su najbolji glumci svih vremena

No, renomirani reditelj samo je tri svoja saradnika nazvao najboljim glumcima svih vremena. Evo o kojim je glumcima riječ.

- Oduvijek sam znao, otkako sam ga upoznao prije gotovo dvadeset godina, da je on jedan od najboljih glumaca ne samo svoje generacije, već svih vremena - dodao je reditelj.

- Nikada nisam upoznao glumca s tolikom predanošću istini. No, nikada ga nisam imao u glavnoj ulozi, tako da sam se osjećao uzbuđeno kada sam ga nazvao i rekao mu: 'Ovo je ta uloga' - izjavio je Nolan, prenosi LADbible.

U filmu "Oppenheimer" utjelovio je Levisa Štrausa (Lewis Strauss), a za svoju izvedbu osvojio je Oskara, Zlatni globus i nagradu BAFTA.

- Svi znamo da je Robert Dauni jedna od najvećih filmskih zvijezda. Lako je zaboraviti da je on također jedan od najboljih glumaca svih vremena - izjavio je Nolan u intervjuu za Total Film. "Gledati ga kako se gubi u toj izvedbi i kako se potpuno gubi u tom liku bio je nevjerovatan podsjetnik na to da je on odličan glumac."

Al Paćino

Al Paćino (Pacino) i Nolan sarađivali su samo na filmu Insomnia iz 2002. godine, ali to je bilo dovoljno da legendarni glumac ostavi neizbrisiv trag na reditelja u usponu.