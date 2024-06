Glumac Edin Hasanović se prisjetio ubijenog oca: Nosio me je na rukama, rekli su mu da dijete može baciti u rijeku ili predati ženi

Glumac Edin Hasanović, koji je kao dijete izbjegao u Njemačku, na svom Instagram profilu podijelio je emotivnu objavu posvećenu ocu koji je ubijen na današnji dan. Njegov otac je imao samo 26 godina.



- Ponovo je godišnjica nestanka 675 muškaraca sa područja Klise tokom rata u BiH. Da li su preživjeli ili su umrli tog dana ili danima, sedmicama, mjesecima kasnije i kako, zna samo jedan preživjeli svjedok. Do danas niko nije odgovarao za masakr. Do danas od većine toga nema ni traga. Nema ostataka pa samim tim ni groba. Čak ni od Senada, mog tate - napisao je Edin.

Hasanović ima 32 godine i rođen je u Klisu kod Zvornika, a već prethodno je u javnosti pisao o zločinima počinjenim nad njegovom porodicom. Tražio je i pomoć pri pronalasku posmrtnih ostataka svog oca.

- Sada sam šest godina starija nego što je on ikada smio biti. U toj dobi bio je suočen sa svojim vjerovatno okrutnom smrću. Moj Babo, tako mi zovemo oca - riječ koju nikad nisam smio izgovoriti, nije se mogao ni oprostiti s nama. Nosio me je na rukama. Četnik mu daje na izbor hoće li dijete baciti u rijeku ili ga predati svojoj ženi. Čuvaj ga dobro, kaže moj Senad. Zatim konačna razmjena pogleda između mame i tate. Neznajući da će joj biti posljednji. On i njegova braća su nagurani u kamion - nastavio je Hasanović.