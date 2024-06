"Ćorkan" je bio životno djelo Harisa Burine: "Ali nemojte se vi ništa smijati..."

Monodrama „Ćorkan“, nastala prema motivima pripovijetke Ive Andrića „Ćorkan i Švabica“, bila je životno djelo Harisa Burine, velikog glumca koji je preminuo sinoć u Zenici.





Ja sam uvijek znao, kao i svi ostali glumci, da je monodrama najteži oblik glumačkog izražaja

Svog "Ćorkana" odigrao je više od 200 puta.

- Onog trenutka kad neko odluči da igra nobelovca, on je veoma odgovoran. Ja sam uvijek znao, kao i svi ostali glumci, da je monodrama najteži oblik glumačkog izražaja. Biti više od sat sam na sceni je izazov koji ne prihvata skoro pa nijedan glumac. Lakše je uvijek igrati s partnerom. S druge strane, monodrama je vrhunski izraz dramske umjetnosti. Od 2011. igram „Ćorkana“. Mogao sam, naravno, da odigram i mnogo više da sam htio da pravim estradu od svog rada. Naravno, ja to nisam dozvolio i utoliko mi je veće zadovoljstvo da to polako raste - govori je Burina svojevremeno za "Avaz".

Isticao je da je Ćorkan bio jedan od najopsesivnijih piščevih likova.

- Čovjek bez oka, u svom teškom životu, obraćajući se svojim gazdama, kaže: „Ali nemojte se vi ništa smijati, nije Ćorkan ni pismen, ni bogat, ali vidi Ćorkan sve i zna Ćorkan sve" - govorio je veliki glumac.