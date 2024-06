Sofija Vergara otkrila detalje sa snimanja "Griselde": Brinula se zbog celulita

Članica žirija "America‘s Got Talenta" rekla je da se ne bi brinula oko toga kako joj tijelo izgleda da ima 30, ali sada ima 51 godinu.

- Ne mislim da sam ikad imala seks-scenu - rekla je tokom Netflix FYSEE događaja u nedjelju, piše The Sun.

- Brinula sam se da ću izgledati užasno. Mislila sam: „Gdje me snimaju? Celulit? Sa strane?“ To me brinulo i držalo budnom - iskrena je Vergara.

Unatoč toj zabrinutosti, sviđa joj se krajnji rezultat kako je serija ispala.

- Dobro je ispalo - kaže Vergara.

Inače, Vergara ne bježi od plastičnih operacija.

- Napravit ću sve moguće plastične operacije kada budem spremna - rekla je nedavno za magazin „Allure“.

