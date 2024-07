Piter Džekson o ideji iza novog Gospodara prstenova: Želimo istražiti njegovu priču

Piter Džekson (Peter Jackson) je reditelj svjetski poznatih i nagrađivanih filmova iz franšize Gospodar prstenova (Lord of the Rings). Nakon što je ranije ove godine otkriveno da će se snimati novi film pod nazivom "Lord of the Rings: The Hunt for Gollum", koji će režirati Endi Sekis (Andy Serkis), fanovi uzbuđeno čekaju nove informacije.

Iako je Džekson bio reditelj u adaptaciji trilogije romana J.R.R. Tolkiena, u nadolazećem filmu imat će ulogu izvršnog producenta. Kako prenosi Collider, film je smješten prije događaja koji su se odvili u Gospodaru prstenova, kada su mnoge sile u Međuzemlju tražile Golluma.

U nadolazećem filmu fokus će biti na razumijevanju Gollumovog uma, a ne toliko na scenama borbe protiv, primjerice, orka. Govoreći o tome koje će se teme obraditi u filmu, Džekson je ukratko dao objašnjenje.

- Lik Golluma/Sméagola oduvijek me fascinirao jer Gollum odražava ono najgore od ljudske prirode, dok je Sméagol njegova nedvojbeno simpatična strana. Mislim da se s Gollumom podjednako mogu povezati čitatelji i filmska publika jer malo od svega toga postoji u svima nama.

Zaista želimo istražiti njegovu pozadinsku priču i zadubiti se u one dijelove njegova putovanja koje nismo imali vremena obraditi u prethodnim filmovima. Prerano je znati koga će sve sresti na putu, ali dovoljno je reći da ćemo slijediti vodstvo profesora Tolkiena - komentirao je Džekson, prenosi Collider.

Zasad se zna i samo da bi film trebao biti premijerno prikazan tokom 2026. godine.