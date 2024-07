Set je dijelila i s Enisom Bešlagićem: Kako se Maya Berović snašla u ulozi glumice

Pjevačica Maya Berović odigrala je svoju prvu ulogu u filmu "Megdan: Između vode i vatre", koji je imao svjetsku premijeru u 7. jula na festivalu Iskija global u Napulju. U filmu igraju Vojin Ćetković, Enis Bešlagić, Viktor Savić, Nina Seničar...

Producent i scenarista ovog filma je Aleksa Balašević, sin kantautora Đorđa Balaševića, koji je otkrio kako se Maya Berović snašla kao glumica.

- Reditelj Todor Čapkanov je Mayi dodijelio veliku ulogu, za koju je morala da nauči rumunski, što jeste bilo izazovno, ali ona je u tome uspjela. Najpoznatiji moldavski i rumunski glumci bili su oduševljeni, i naši glumci su je pohvalili, njoj je to veoma značilo. Dokazala je svima da je rođena umjetnica i da lako mijenja discipline. Pozvao bih Mayu za svaki sljedeći film - rekao je Aleksa.

Maya kaže da je nestrpljiva da čuje šta će publika reći o njenom novom poslu.

- Prvi put se publici predstavljam kao glumica i presrećna sam! Kada su mi rekli da ću glumiti na stranom jeziku, to me najviše privuklo. Nikad nisam bila u Rumuniji, niti sam ikada čula rumunski, pa mi je to bio veliki izazov. Ali ja ne volim jednostavne stvari, kod mene mora sve da bude komplikovano, pa tako i prva uloga u filmu. Glumim jednu jaku, vrlo uticajnu i moćnu ženu. Čast mi je što sam dio filma Alekse Balaševića, u kome igraju velika glumačka imena - rekla je Berović.