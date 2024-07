Nakon sedam godina braka: Razveli se Džejson Momoa i Lisa Bonet

Popularni glumac Džejson Momoa (Jason) i Lisa Bonet službeno su razvedeni, prenosi AP News. Prema spomenutom mediju, razvod braka dvoje glumaca, koji su već godinama živjeli odvojeno, stupio je na snagu danas.

Bonet, čije je službeno ime Lilakoi Mun (Moon), podnijela je zahtjev za razvod u januaru, a u dokumentima je 7. oktobra 2020. naveden kao datum rastave para.

Razvod je prošao bez sporova, a prema AP Newsu, nijedna osoba neće dobiti finansijsku potporu. Naime, dogovorili su se kako će podijeliti imovinu, a imat će zajedničko skrbništvo nad 16-godišnjom kćerkom i 15-godišnjim sinom.

Podsjetimo, 44-godišnji Momoa najpoznatiji je po ulogama u filmu “Aquaman” i seriji “Igri prijestolja”. S druge strane, 56-godišnja Bonet bila je zvijezda "The Cosby Showa", njegovog spinoffa "A Different World" i filmova "High Fidelity" i "Enemy of State".

Njihov je brak bio prvi za Momou, no drugi za Bonet, koja je prethodno bila u braku s muzičarom Lenije Kravicom (Lenny Kravitz). S njim ima još jednu kćerku, glumicu Zoi Kravic (Zoë).

Sada bivši supružnici počeli su izlaziti 2005. godine, prije nego što su se vjenčali na tajnoj ceremoniji u listopadu 2017. godine. Momou su mediji posljednji put romantično povezivali s Eizom Gonzalez kada su viđeni kako zajedno voze motocikl Malibuom u Kaliforniji u julu 2022. godine, piše Jutarnji.hr.