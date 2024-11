Daniel Craig nije volio snimati jedan film o Jamesu Bondu: "To je bio totalni haos"

Daniel Craig pet je puta glumio legendarnog agenta Jamesa Bonda, a snimanje jednog filma za njega je bilo posebno naporno. Craig se prvi put u ulozi Bonda pojavio 2006. godine u filmu Casino Royale, a posljednji 2021. u Za smrt nema vremena.

Nema dobre uspomene

Kako prenosi Far Out Magazine, Craig nema dobre uspomene na snimanje filma Zrno utjehe (Quantum of Solace) iz 2008., u kojem se drugi put pojavio kao James Bond. U jednom intervjuu za Empire otkrio je da je tokom snimanja ovog filma shvatio što sve dolazi s ovom ulogom, te je počeo osjećati sve veći teret.

"Snimali smo Zrno utjehe, koji je, da budem blag, bio totalni haos i sve me to zatvorilo", rekao je tada glumac. Potom je otkrio da je kombinacija poznatog tereta, ubrzanog rasporeda produkcije i scenarija koji nikome nije bio u potpunosti zadovoljavajući stvorila previše napora za njega.

"Ponekad sam tokom snimanja čeznuo za onim ko sam bio kad smo radili na Casino Royaleu. Ponekad previše znanja nije baš dobra stvar. Bilo mi je mnogo toga nepoznato - kako stvari funkcioniraju, kako svijet doista vidi Bonda. Onda sam odjednom počeo razumijevati sve to, a teret toga me pritiskao", dodao je glumac, prenosi Far Out.