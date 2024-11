Da li je ovo moguće: Denzel Vašington progovorio o izrezanoj sceni iz Gladijatora

Denzel Vašington (Washington) u nadolazećem epskom historijskom filmu Radlija Skota (Ridleyja Scotta) Gladijator II glumi Markinusa (Macrinusa), bogatog trgovca oružjem i bivšeg gladijatora koji planira preuzeti kontrolu nad Rimom.

Vašington je u nedavnom videointervjuu za Gayety otkrio kako je tokom snimanja filma u jednoj sceni poljubio muškarca, ali ta je scena izbačena iz završne verzije filma, prenosi Variety.

U scenariju za Gladijatora II spominje se kako je Makrinus ranije bio u vezi s muškarcima, ali čini se kako publika to neće gledati na velikom platnu.

- Zapravo sam poljubio muškarca u filmu, ali su tu scenu izrezali, mislim da su se uplašili. Poljubio sam ga ravno u usta i čini se da publika još nije spremna na to. Ubio sam ga pet minuta kasnije. To je Gladijator. To je poljubac smrti – kazao je glumac.