Lejdi Gaga dobila ulogu u drugoj sezoni serije Wednesday na Netflixu

Ekskluzivno izvještava Entertainment Weekly, Lejdi Gaga (Lady) bi se trebala pojaviti u drugoj sezoni hit serije "Wednesday", koja je trenutno u produkciji.

Iako detalji o njenoj ulozi ostaju tajna, izvor blizak produkciji tvrdi da će Gaga imati cameo ulogu, koja će sigurno oduševiti obožavatelje. Iako su producenti navodno željeli angažirati Gagu za značajniju ulogu, dogovor za sada nije postignut.

Ova najava dolazi nakon što je Gaga posljednjih godina ostvarila nekoliko istaknutih uloga u filmovima i serijama. Nedavno smo je mogli vidjeti u mjuziklu "Joker: Folie à Deux", iako film nije ostvario očekivani uspjeh u kinima. Međutim, njene prethodne uloge, poput one u Zvijezda je rođena (A Star is Born), za koju je bila nominirana za Oskara, te u Dinastiji Gucci (House of Gucci), i dalje su među najcjenjenijim u njezinoj glumačkoj karijeri. Također, Gaga je ostavila snažan dojam u nekoliko sezona popularne serije Američka horor priča (American Horror Story).