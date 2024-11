HBO u idućoj godini priprema spektakularne serije: Evo šta sve možete gledati

I Hacks se vraća s još jednom sezonom koja će nastaviti istraživati dinamične i često napete odnose unutar svijeta komedije. Tu su i nove sezona serije I tek tako, te The Last Of Us.

Zloglasni klovn

Ipak, jedna od najzanimljivijih najava je It: Welcome to Derry. Ta će serija mnoge vratiti u svijet kultnog klovna Pennywisea i otkriti pozadinsku priču o tome kako je postao ono čega se svi boje. Kao proširenje poznate priče Stivena Kinga (Stephena), ta serija obećava novi nivo strave i fascinantnih detalja o porijeklu zloglasnog klovna.

Trailer otkriva i potpuno novi projekt, Task, seriju s Markom Rufalom (Ruffalom) u glavnoj ulozi. Rufalo će glumiti FBI agenta koji istražuje niz zločina neočekivanog počinitelja, a serija već ima sve potrebne sastojke za klasičan triler.