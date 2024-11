Ivana Vojinović za "Avaz" o trećoj sezoni serije: Bilo me strah raditi s Glamočakom, ali on je sjajan

Treća sezona serije „Na rubu pameti“ počela je s emitiranjem sinoć, 17. novembra, i to na MY TV-u od 21 sat, a u decembru će biti dostupna i na FTV-u. Novi zapleti junaka serije s neočekivanim obrtima sigurno će nasmijati gledaoce i prikovati ih za male ekrane. Jednu od uloga Vilmu Dilber tumači glumica Ivana Vojinović koja je za „Dnevni avaz“ govorila o ovom projektu, ne krijući uzbuđenje zbog konačnog početka emitiranja.

Simpatičan lik

- Imamo osjećaj da su ove nove epizode još bolje od ranijih. Svi smo stvarno uživali dok smo snimali, uklopili smo se i razvijali priču, likove. Sigurna sam da će se publika ponovo zaljubiti u likove i u priču. Svašta novo očekujte – kazala je Vojinović.

Dodala je da je unijela sebe u Vilmu, ali i da je pokupila njene karakteristike.

- Ona je iskrena, nije proračunata, daje se i za porodicu i za prijatelje. Sve u svemu, veoma je jedan simpatičan lik i stvarno mi je užitak igrati – istaknula je Vojinović.

Njenu polusestru u seriji „Na rubu pameti“ igra Alisa Čajić, a njih dvije su i inače vrlo dobre prijateljice.

- To je nevjerovatno, mi se družimo od 1997. godine i nekako se poklopilo tako i da zajedno radimo, puno, i nakon Akademije scenskih umjetnosti. Obje smo honorarci, freelanceri i često pravimo neke predstave zajedno, smišljamo. Tako da je nama uvijek bilo super raditi zajedno, ali ni na kraj pameti mi nije bilo da ćemo ovako sarađivati. S obzirom na to da smo i fizički potpuno različite, nemoguće je bilo da igramo prave sestre, ali se tako poklopilo na kastingu da je ona bila idealan izbor za Kristinu, ja za Vilmu – rekla je Vojinović.

Nova dimenzija

U seriji igraju, između ostalih, i sjajni Tatjana Šojić i Admir Glamočak, a Vojinović se osvrnula na saradnju s njima.

- S Tanjom sam radila na seriji „Lud, zbunjen, normalan“ i dosta njih sam upoznala. Tada sam igrala sa Senadom Bašićem, koji mi je bio profesor, vodio moju klasu, pa mi je to bilo posebno uzbudljivo. S Glamočakom nikad nisam profesionalno sarađivala, a sad mi igra oca. Kada smo tek krenuli, bilo me baš strah raditi s njim, ali isto tako upoznala sam neku novu dimenziju njega, stvarno je profesionalac, sjajan je. Da ti dobre savjete i baš je užitak, i onda zaboraviš na momenat da je to ipak tvoj profesor. Stvarno mislim, divan je, divan je k'o kolega i baš mi je drago što sam dobila priliku da radim s njim – poručila je Vojinović.

Mač s dvije oštrice

Vojinović je kazala da je to što ona i Čajić igraju zajedno u seriji „Na rubu pameti“ izazivalo strah kod obje.

- Toliko se družimo i toliko puno vremena provodimo skupa, da je to mogao biti mač s dvije oštrice. Ali se ispostavilo da nam je to veliki plus bio za ove likove, jer smo nekako super kliknule jedna s drugom, i vjerujem da je taj naš odnos donio odnosu Kristine i Vilme nešto autentično. Mislim da ljudi kad gledaju vjeruju u taj odnos, jer smo mi privatno i poslovno vrlo bliske – rekla je Vojinović.