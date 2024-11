Bh. glumica Alisa Čajić za "Dnevni avaz": Davno sam izgradila svoj mikrokosmos

- Imam, na taj način mogu da napredujem. Davno sam prevazišla momenat „stida“ kada gledam sebe i posmatram to kao obavezan dio svog posla također.

Govorila je Čajić o svojoj ulozi Kristine u seriji, saradnji s najboljom prijateljicom Ivanom Vojinović koja u ostvarenju glumi njenu sestru Vilmu, a otkrila je i šta nju dovodi do ludila.

Nije tipična javna ličnost koja će se smiješiti reda radi, ali kada to učini, znate da je od srca. Svom stilom osvojila je i publiku, kolege i gledaoce, koji je mogu gledati i u trećoj sezoni humoristične serije „Na rubu pameti“, koja je počela s emitiranjem na MY TV-u, a u decembru će biti i na Federalnoj televiziji.

Ko je Kristina naspram Alise?

- Često dobijem to pitanje i od ljudi koji su gledaoci. Kristina jeste slična meni, a ja sam slična Kristini. Zapravo, sinastrija karaktera između nas dvije izrodila je rezultat. Kristina je visprena i odlučna žena i mislim da nam je to sličnost.

Imate polusestru u seriji, i to jednu od svojih najboljih drugarica u stvarnom životu, Ivanu Vojinović. Kako je bilo igrati tako povezane likove s prijateljicom?

- Ivana i ja se družimo od osnovne škole. Zapravo, imale smo najbolju učiteljicu na svijetu Azijadu Borovac koja nas je smjestila u klupu zajedno i podržavala od malih nogu da budemo glumice. Od tog momenta mi smo nerazdvojne. Univerzum se dogovorio da nam ispuni želju da imamo zajedničkih stotine dana snimanja i mogu vam reći da niti jedan dan nije prošao bez beskrajnog uživanja. Ja u privatnom životu nemam biološku sestru, ali imam Ivanu koja mi je na setu polusestra, a u životu sestra, podrška i prijateljica.

Mlaki karakteri

Htjeli ili ne, bavite se poslom koji Vas čini prepoznatljivom na ulicama, ali i interesiranju medija. Smeta li Vam ta vrsta „reflektora“?

- Živimo u malom gradu, ne smeta mi kada neko ima lijepe riječi za ono što radim, a, ako je suprotno, i to je OK. Pristala sam biti izložena i svjesna sam da to ima i dobre i loše strane. Ipak, moj karakter mi pomaže u tome, jer vrlo dobro znam da filtriram šta mi je bitno, a šta ne. Davno sam izgradila svoj mikrokosmos.

Šta Vas dovodi do ruba pameti ili ludila?

- Nepravda. Sistem u kojem živim (u kojem je nepravda sastavni dio života). Ljudi koji imaju predrasude. Mlaki karakteri koji nemaju stav. Neambiciozni ljudi. Spori ljudi. I još mnogo toga.

Freelancerica ste, sigurno nije lako u ovim vremenima. Jeste li ikad pomislili da zbog teškoća odustanete od svoje ljubavi - glume?

- Svaki dan pomislim da se spakujem i odem živjeti u boljem sistemu. Trenutno prevladava beskrajna ljubav prema poslu i to me zadržava i motiviše da se borim i ne odustajem. Gluma je „tough love“.

Uživam u svakom žanru

Mnogi smatraju da je komedija lakša od, naprimjer, drame. No, je li to zaista tako?

- Za mene nema lakših i težih žanrova. U svakom žanru i svakoj ulozi uživam jednako, jer volim svoj posao u svakom žanru.