Kinoteka RS prikazuje "Filmoteku" posvećenu slavnom glumcu Al Paćinu

U Kulturnom centru Pale, u sklopu manifestacije "Filmoteka", održati će se projekcija dva filma iz različitih faza karijere slavnog glumca Al Paćina (Al Pacino).

Prvo veče, 27. novembra, biće rezervisano za film "Pasje popodne" iz 1975. godine, režiran od strane Sidneja Lumeta (Sidneya). Ovaj film je jedan od najistaknutijih naslova 1970-ih, kada su u Americi nastajali filmovi koji su dublje i realističnije prikazivali svakodnevni život.

"Pasje popodne" spaja kriminalistički žanr sa detaljnim psihološkim portretima likova, a Al Paćino je za svoju ulogu u ovom filmu bio nominovan za Oskara. Njegova izvedba jedno je od najzapaženijih u njegovoj karijeri, a film je i danas prepoznat kao vrhunski primjer filmske umjetnosti.

U četvrtak, 28. novembra, na programu je film "Simona" iz 2002. godine, u kojem Paćino igra lik koji je komičan, pomalo neurotičan i u potpunosti različit od njegovih uloga u dramama. Ovaj film, koji može biti viđen kao kritika holivudske industrije i popularnosti, donosi Paćina u ulozi koja balansira sarkazam, humor i unutrašnju dilemu, što filmu daje dubinu.

U oba filma, Paćino istražuje ljudske slabosti, ali na potpuno različite načine, od potpunog gubitka kontrole u "Pasje popodne", do manipulacije stvarnošću u "Simoni".

Prikazivanje filmova počinje u 20.00 časova, a ulaz za publiku je slobodan.