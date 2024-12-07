Od zlostavljane djevojčice do pobjednice: Alina osvojila osmu sezonu "Života na vagi"

Alina Pantsejeva (Pantseyeva, 28) pobjednica je osme sezone popularnog RTL-ovog showa "Život na vagi".

Glavna nagrada od 20.000 eura i titula najbolje ove godine otišla je u ruke simpatične Aline koja je u ovom showu pobijedila, ponajprije samu sebe.

Provela 100 dana u kampu

U kampu "Života na vagi" provela je 100 dana, ali tek je tada počelo njeno pravo takmičenje jer joj je do vaganja u finalu ostalo također 100 dana.

I uspjela je. Alina je na prvom vaganju imala 145,3 kilograma, a u velikom finalu vaga je pokazala nevjerojatnih 73,6 kilograma.

Za glavnu nagradu se takmičila s Davorkom Roginek i Mateom Bilošem i na kraju pobijedila.

Ko je Alina?

Alina je oduvijek bila osoba koja se nikada nije bojala izazova. Kad je napustila Bjelorusiju, preselila se u Bugarsku gdje je uspješno završila magistarske studije.

Sljedeći korak u njenoj karijeri bio je odlazak u Češku, gdje je upisala doktorat. Međutim, usprkos posvećenosti i ambiciji, tamo je naišla na velike prepreke, posebno zbog svoje nacionalnosti. To je bio dodatni izazov njenom obrazovanju, prenosi Net.hr.

Unatoč svim teškoćama s kojima se susretala, Alina je pokazala nevjerojatnu snagu karaktera. Uvijek je nalazila načine kako se snaći u novim okruženjima.

Studirajući godinama u različitim zemljama stekla je i razna vrijedna radna iskustva koja su joj dodatno oblikovala profesionalni put. Međutim, unatoč svim svojim postignućima, jedno od svojih najvećih želja nikada nije uspjela ostvariti.

Rasplakala sve

Zbog viška kilograma, osjećala je da nije imala dovoljno samopouzdanja da upiše fakultet koji je stvarno željela. No, nikada nije prestala raditi na sebi i svojim ambicijama.

Alina je pred kamerama priznala kako je zbog debljine imala jako teško djetinjstvo.

- Svašta sam u životu doživjela, u djetinjstvu su me jako tukli. Jednom su me istukli mojim tenisicama. Ne sjećam se kako sam se odbranila, sjećam se samo toga kako mi je počela curiti krv iz nosa.

Zbog debljine sam patila i fizički i psihički. Najviše sam se osjećala neprihvaćeno u svojoj zemlji, u Bjelorusiji. Uvijek sam bila deblja, uvijek su zbijali šale, čak su me i tukli.

Tukli su me zato što sam velika. Nisam imala ovakav nos, ja sam imala ravan nos. Nekoliko puta su mi slomili nos. I to u školi. Došao je taj jedan dečko i ugurao me u kontejner sa smećem.

To nosim cijeli život i želim se toga riješiti. Želim da mi to sve ode, zajedno s kilogramima - ispričala je Alina, prenio je Net.hr.