Dokumentarni film "Pamti moju pjesmu" Arijane Saračević-Helać uskoro na FTV

Dokumentarni film "Pamti moju pjesmu" autorice Arijane Saračević-Helać bit će prikazan u četvrtak 12. decembra u 20.45 sati na Federalnoj televiziji.

Dokumentarni film "Pamti moju pjesmu" je priča o otporu ljudskog duha. O muzici koja je i 30 godina poslije plemenita, ljudska i jednako "živa" i slušana.

- Svojim filmovima želim osvjetliti i zadržati u sjećanju našu svakodnevnicu tokom rata. Ono što nam je do tada bilo normalno postaje incident. Ali u Sarajevu i BiH rade škole o čemu govori moj film „Pucajte, ja i sada držim čas“. Građani Sarajeva redovno odlaze na književne matineje, u pozorišta. Žive "normalne“ živote u nenoramalnim vremenima. Tu su i naši sportisti o kojima sam također radila film - kaže autorica.

A pjesme koje se spominju i kojih se ovaj put sjećamo su „Da ti roknu samo dvije“, „Ostajte ovdje“, „Help Bosnia now“ „Sarajevo će biti, sve drugo će proći“ „Sva bol svijeta“ ,“Moj Mostar“ ,“Ponesi zastau“ , Vojnik sreće“. I one su nam pomagale da sačuvamo dostojanstvo.

- Ima jedna crtica o kojoj mi je govorila prijateljica koja je početak rata provela na Grbavici a to da se znalo desiti da tamo vojnici pjevuše „Da ti roknu samo dvije“ - kaže, između ostalog, Arijana Saračević-Helać.

Umjetnička četa 1. korpusa ARBiH, formirana je 16. jula 1992. godine. Dva mjeseca kasnije, umjetnici koji su ostali u Sarajevu, u hotelu Holiday Inn, pred komandatrom 1. korpusa Mustafom Hajrulahovoćem Talijanom, položili su zakletvu.

Četa je u početku brojala oko 200 pripadnika koji su bili glumci, slikari, muzičari. S obzirom na različite umjetničke pravce, četa je podjeljena u vodove.

U ovom dokumentarnom filmu autorica se bavi muzičkim dijelom čete i nastankom i značajem, najvažnijih revolucionarnih pjesama.

Uslovi i načini na koje su pjesme nastajale su različiti. Svaka pjesma ima svoju pozadinu priče o nastanku. U početku to su uglavnom bili nekvalitetni demosnimci, koji su snimani u improviziranim studijima. Ubrzo je prepoznat značaj ovakvih muzičkih ostvarenja i njihovo snimanje je prebačeno u RTV Bosne i Hercegovine. U međuvremenu, bez obzira na opasnosti, organizirani su koncerti na linijama odbrane grada, a kasnije i izvan Sarajeva. Komandant 1.korpusa Hajrulahović je naredio da se ova četa angažuje i napravi pjesmu za Eurosong. To je uzbudljiva priča o odlascima bh.delegacija na slobodne teritorije i zemlje održavanja ove manifestacije.

Autorica filma je Arijana Saračević-Helać, snimatelji: Igor Ciković i Vanja Ćatović, montaža: Dževad Skenderović.