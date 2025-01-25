Pobjednica "Života na vagi" Alina Pantsejeva za "Dnevni avaz": Izazov je bio razumjeti da ću se pred ljudima ogoliti - i fizički i psihički

Alina Pantsejeva (Pantsyeva) ubjedljiva je pobjednica osme sezone RTL-ovog šoua "Život na vagi“, u kojem je izgubila 71,7 kilograma. Pantsejeva je u takmičenje došla sa 145,3 kilograma, a u finalnoj emisiji vaga je pokazala čak 73,6 kilograma. Ujedno je i prva žena koja je pobijedila i time dokazala da, iako su žensko tijelo i organizam drugačiji od muškog, moguće je! Prihvatiti sebe Ona je Bjeloruskinja koja se zbog ljubavi preselila u susjednu Hrvatsku i vrlo odvažno započela potpuno novi život. U vrlo otvorenom intervjuu za "Dnevni avaz“, Pantsejeva je govorila o emocijama, izazovima i sadašnjem načinu života, jer nije dovoljno privremeno paziti šta se unosi u sebe i s vremena na vrijeme vježbati, već to mora postati stil života. Kako se osjećate sada, kada su se, vjerujem, slegle emocije i utisci? - Zapravo, emocije su bile samo u finalu, kada smo se vagali i počela sam shvaćati da pobjeđujem: nisam mogla vjerovati, ostala sam bez riječi. Nakon snimanja, kad sam se vratila u običan život, nisam se osjećala kao da sam napravila nešto posebno, nisam bila svjesna da sam pobjednica i rekorderka, još nisam svjesna. Ali jako sam ponosna zbog svog rezultata jer znam da iza njega stoje - trud, trud i trud.

Pantsejeva imala 145,3 kilograma . RTL Pantsejeva imala 145,3 kilograma . RTL

Stotinu dana napornog rada pred kamerama, šta Vam je bilo najizazovnije? - Puno je bilo izazova. Prvo sam se trebala opustiti pred kamerama, jako sam se brinula zbog jezika, teško mi je bilo trenirati na suncu (inače ne podnosim vrućinu i imam problema s disanjem), izazovno je bilo biti u izolaciji, bez mobitela, interneta i komunikacije s obitelji, veliki je izazov bio početi prihvaćati sebe, ispričati neke svoje priče o kojima sam prije šutjela, razumjeti da ću se pred drugim ljudima ogoliti - i fizički, i psihički... Mnogi misle da su vježbe teže od korigiranja prehrane. Je li to tako ili...? - Iskreno, meni su treninzi lakša stavka. Za one koji se boje, mogu reći da se aktivnost može odabrati i ona koja vam više odgovara: nije obvezno da to bude teretana, to mogu biti i boks, šetnja, plivanje i druge aktivnosti. Ali prehrana je najbitnija, otprilike 80 posto uspjeha je prehrana, 10 posto san i samo 10 posto su treninzi. Šta su Vam Vaši najbliži rekli prvi put kada ste izašli iz kampa, sjećate li se? - Bili su oduševljeni, suprug me još fotografira i snima kao paparaco. Uz mene je počeo mršavjeti i kaže kako mi se divi jer to nije lako. Moji su i njegovi roditelji sretni, a svekrva je plakala kad me vidjela. Najbolja prijateljica Elena kaže da je ponosna na mene, rekla je kako su i ona i suprug inspirirani mojim promjenama i, iako nemaju višak kilograma, krenuli su se zdravije hraniti - šalje mi fotografije obroka i šali se kako naše dopisivanje sada izgleda kao dopisivanje s nutricionisticom. Kolege mi isto čestitaju, ali i kažu kako nisu sumnjali da ću doživjeti veliku transformaciju, vjerovali su u mene od samog početka. Primijeniti savjete Kako ste "preživjeli“ još onih stotinu dana izvan kampa "Života na vagi“, do finalnog vaganja? - S jedne strane, vani je bilo teže jer sam prehranu, treninge i odmor trebala kombinirati s poslom i drugim obavezama. Radim u jednom gradu, živim u drugom, treniram u trećem, a s obzirom na to da ne znam voziti, put mi „pojede“ dosta vremena, svaki dan izgubim skoro četiri sata samo na putovanje, to iscrpljuje. Iako smo i u kući imali izazove, vani ih ima više: hrana je sada dostupna, pekarnice su na svakom koraku, u dućanima su police krcate, sve fino miriše i zanimljivo izgleda, moraš biti jak i u dućan ići samo sa spiskom, ne jesti ako nisi gladan, a čak i kada si gladan, birati onu hranu koja je korisnija za tvoje tijelo. Izazovno je bilo početi vani primjenjivati savjete koje smo dobili u kući, promijeniti svoj životni stil. Nisam si odmah uspjela pronaći teretanu, ali se tako poklopilo da se dva tjedna nakon mog izlaska iz kuće blizu moga grada otvorio fitness studio, gdje sam i počela trenirati. Tako da, s druge strane, ipak sam i vani pronašla trenericu i imala veliku podršku od supruga, obitelji, prijatelja, kolega i cura s kojima treniram.

Pantsejeva na posljednjem vaganju . RTL Pantsejeva na posljednjem vaganju . RTL