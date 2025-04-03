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KULTNA TRILOGIJA

Fanovi "Kuma" su tek sada otkrili: Evo zašto se jedna riječ nikako ne spominje u filmovima

Bilo je poručeno da film neće dobiti podršku ako se ta riječ nađe u scenariju

Scena iz Kuma. Rex Features

E. Ć.

3.4.2025

Kultna trilogija o mafijašima "Kum" omiljena je brojnim ljubiteljima filma, koji tek sada shvataju da se jedna specifična riječ ne koristi u filmovima.

Naime, ni u jednom od tri filma nećete čuti riječ "mafija". Serijal je jedno od najvećih dostignuća u historiji Holivuda, a prati mafijašku porodicu u SAD na čijem je čelu kum kao glava porodice, koji osigurava da svi ostanu u svojoj ulozi i ne stvaraju probleme.

Ako vas zanima zašto se riječ "mafija" nije smjela spominjati, razlog su prijetnje pravih šefova kriminalnih porodici. Leni Montana (Lenny ), koji je u filmu tumačio plaćenog ubicu Lucu Brasija, zapravo je sarađivao s porodicom Kolombo, prenosi Index.

Njegov šef bio je Džo Kolombo (Joe Colombo), koji nije bio zadovoljan s nekoliko dijelova filma. Pod okriljem Italijansko-američke lige za građanska prava, kriminalni boss i pjevač Frank Sinatra imali su problema s riječju "mafija".

Poručili su da neće podržati film ako se ta riječ nađe u scenariju jer je "mafija" pogrdan izraz za Amerikance italijanskog porijekla.

- Šta je to mafija? Mafije nema. Jesam li ja glava porodice? Da - moje žene, četvorice sinova i kćeri. To je moja porodica - rekao je Kolombo za The New York Times 1971. godine, prenosi Index.

# FILM
# KUM
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