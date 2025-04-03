Fanovi "Kuma" su tek sada otkrili: Evo zašto se jedna riječ nikako ne spominje u filmovima

Kultna trilogija o mafijašima "Kum" omiljena je brojnim ljubiteljima filma, koji tek sada shvataju da se jedna specifična riječ ne koristi u filmovima.

Naime, ni u jednom od tri filma nećete čuti riječ "mafija". Serijal je jedno od najvećih dostignuća u historiji Holivuda, a prati mafijašku porodicu u SAD na čijem je čelu kum kao glava porodice, koji osigurava da svi ostanu u svojoj ulozi i ne stvaraju probleme.

Ako vas zanima zašto se riječ "mafija" nije smjela spominjati, razlog su prijetnje pravih šefova kriminalnih porodici. Leni Montana (Lenny ), koji je u filmu tumačio plaćenog ubicu Lucu Brasija, zapravo je sarađivao s porodicom Kolombo, prenosi Index.