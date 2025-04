Glumica Selma Gusinac iz Tuzle za "Avaz" o učešću u šouu "Gospodin Savršeni": Ne može me svako pratiti na putu do galaksije

- Mogu da kažem da uživo su ljudi oduševljeni. Prijatelji i poznanici su toliko oduševljeni kako sam ja to sve odigrala, koliko sam bila tamo sarkastična, humoristična. Svaki dan dobivam poruke podrške. Na ulicama ljudi mi prilaze da se slikaju sa mnom, da mi kažu kako sam carica, kraljica, ikona. Na društvenim mrežama opet su ljudi podijeljeni. Ima mnogo recimo i hejta, ali to su nisko inteligentni ljudi koji ne razumiju moj humor. Pa će napisati takve hejt komentare. A ljudi, naravno pametni, inteligentni, razumiju moj humor. Razumiju kad se ja šalim, da je to možda sve sarkastično. Tako da nije do mene, do njih je – kazala je samouvjereno Gusinac.

Kaže kako se nije prijavila u šou zbog pronalaska ljubavi.

- Ima puno, puno kvalitetnih momaka u stvarnom životu. Mislim da normalan muškarac ne bi došao u ovakav šou, definitivno, izaći sam iz komfort zone. Nisam više htjela samo pozorište, pozorište. Htjela sam više možda i serija, i filmova. Nisam mislila da će tu biti neka velika promocija zato što nisam znala da će biti ovoliki hajp. Ali da, htjela sam nešto novo. Htjela sam avanturu – rekla je.

Nemaju kapacitet

Njeni kratki videoisječci se dijele društvenim mrežama, gdje privlače veliku pažnju. Jedan je mnogima među omiljenima, a riječ je o razgovoru između Gusinac i Mićevića u kojem ona govori kako bi s dečkom voljela ići na psihoterapiju. To je izazvalo podijeljene komentare, a Gusinac se za "Avaz“ osvrnula na to.

- To je jako žalosno. Uvijek ću reći, muškarac od 36 godina da nikad nije otišao na psihoterapiju, da mu je to tabu tema, to je žalosno, to je poraz našeg društva. Najviše hejta sam dobila kao: „Jao, ova luđakinja ide na psihoterapiju“. Pa to je pobjeda, to je psihička pobjeda kad ti javno o tome možeš da govoriš. Evo, ja svaki četvrtak idem na psihoterapiju i nemam neke velike traume, odlično sam, i psihičko i fizičko zdravlje mi je odlično, i toliko mogu o tome da pričam. Sad radim s psihoterapeuticom na svojim ciljevima. Ne može svako da se nosi sa svime. Ako ja želim da dosegnem galaksiju, ne može svako da me prati. Ljudi nemaju kapacitet to da prate – kazala je Gusinac.

Istaknula je da je ljudima jako teško priznati da njima treba pomoć. A da je to sve zbog slabića kojima su okruženi.

- Meni je bilo toliko žalosno što, recimo, kad se ovo meni desilo, na početku je bilo dosta hejta, a neki ljudi nisu smjeli biti tu, uz mene, jer se nešto veliko dešava. Ljudi nemaju kapaciteta da podnesu neke stvari. Ako jedna Selmica koja izgleda toliko krhko i nježno, a nisam krhka, ima kapacitet i uživa, gušta u ovome, kako ljudi koji su mnogo stariji od mene nemaju snage za to. Nemaju snage da odu na psihoterapiju jer će onda kao njihov problem izaći na vidjelo. Ne postoji čovjek bez problema. Ali je pobjeda da javno to priznaš. Mislim, nije pobjeda, to bi trebala biti najnormalnija stvar. U našoj državi još ne znaju razliku između psihoterapeuta, psihologa i psihijatra. Odmah misle da ideš u ludnicu – iskrena je Gusinac.