Hrvatska glumica Sandra Lončarić za "Dnevni avaz": Ulazim u mirniju fazu života

S obzirom na to da glumi u različitim formatima, poput filma i serija, pozorište ipak izdvaja kao najdraže.

- Kada dugo radim u pozorištu, poželim snimanja. A kada sam dugo na setu, pomislim: "Dajte mi malo pozorišta, živu publiku, interakciju!“ Glumcima je jako važno da odmah vide reakciju publike. Kada nešto snimimo, prođe puno vremena dok se montira i dok konačno ne vidimo krajnji rezultat na ekranu. Često i zaboravim šta sam tačno glumila. U pozorištu, s druge strane, rezultat je trenutan, publika odmah reagira, doživljaj je direktan i to je ono što me uvijek iznova uzbuđuje. Mislim da to znači da zaista volim svoj posao i u teatru i na filmu – rekla je glumica.

Zbog sina Petra davno je odlučila ostati u Osijeku.

Usporila sam

- Moj sin sada ima 21 godinu, tako da je već dovoljno odrastao i ne treba me toliko. Naravno, mama je uvijek potrebna, ali sada mi je mnogo lakše. Kada je bio mlađi, bilo je zaista teško i izazovno, jer sam živjela u Osijeku, a snimala u Zagrebu. Često bih, ako bih završila snimanje na vrijeme, odmah išla u Osijek da uspavam Petra, a zatim se vraćala nazad u Zagreb. Radila sam to ne samo zato što je mom djetetu bilo potrebno, već i zato što je meni bilo potrebno. To me ispunjavalo i ništa mi nije bilo teško. Sada, kada sam starija i kada je moje dijete odraslo, ulazim u mirniju fazu života. Nemam toliko obaveza i ne preuzimam više toliko posla. Kroz život sam radila puno, bila izuzetno aktivna, a sada sam odlučila malo usporiti – istakla je Lončarić.

Najveću inspiraciju našla je kada je spoznala da umjetnost može na direktan i emotivan način progovarati o teškim temama.

- Kao umjetnici, mi smo dio društva i imamo priliku otvarati važna pitanja, pokretati promjene i podsticati ljude na razmišljanje. To je ono što najviše volim u našem poslu – mogućnost da, kroz umjetnost, pozitivno utičemo na ljude – rekla je Lončarić.

Životna energija

Lončarić je kazala da balansiranje između privatnog i profesionalnog života postaje lakše kada voliš i jedno i drugo.

- Tada nekako uspijevaš sve stići, spavaš manje, ali ti to ne smeta jer te pokreće ljubav – prema djetetu, prema poslu, prema ljudima s kojima se družiš. To te hrani i daje ti životnu energiju, pa odmor nije toliko potreban – dodala je Lončarić.