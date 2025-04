Milionski pregledi: Film na Netflixu uzdrmao gledatelje širom svijeta, prekidaju veze i daju otkaze

Nova Netflixova romantična komedija "The Life List" izazvala je toliko snažne reakcije da su neki gledatelji doslovno prekinuli ljubavne veze nakon gledanja filma. Film, snimljen prema istoimenom romanu autorice Lori Nelson Spielman, sa Sofijom Karson (Carson), Kajlom Alenom (Kyle Allen) i Koni Briton (Connie Britton) u glavnim ulogama, premijerno je prikazan 25. marta.

Prema Netflixu, već u prvoj sedmici prikazivanja ostvario je impresivnih 24.4 miliona pregleda. A ako tražite film koji kombinira ljubav, gubitak, tugu i samootkrivanje, "The Life List" mogao bi biti savršen odabir. Radnja prati Aleks Rouz (Alex Rose), koju igra Karson, koja nakon smrti majke mora ispuniti popis životnih ciljeva koje je majka sastavila još kao tinejdžerica, kako bi naslijedila njezinu imovinu. Kroz ispunjavanje stavki s popisa, Aleks se suočava sa strahovima, ostvaruje davne želje i u procesu pronalazi novu verziju sebe - uz pomoć Brada, kojeg igra Alen, zbog čega film dobiva i romantičnu dimenziju, piše Index.hr.

Snažne teme filma potaknule su gledatelje da preispitaju vlastite živote. Sofija Karson otkrila je u razgovoru za Entertainment Weekly kako su se mnogi nakon gledanja odlučili na drastične promjene. - Adam (redatelj i scenarist filma) često me zvao nakon testnih prikazivanja i govorio da su mu ljudi priznali: "Prekinula sam s dečkom" ili "Dala sam otkaz". To je ljepota ovog filma. On je puno više od obične romantične komedije - rekla je. Reakcije na društvenim mrežama potvrđuju koliko je poruka filma snažno odjeknula među publikom.

Tiktokerica Džiana (Jianna) podijelila je svoje dojmove u viralnoj objavi. - Ovaj film će vam promijeniti cijelu perspektivu života - napisala je i skupila 2.8 miliona pregleda. Inspirirani filmom, mnogi su počeli sastavljati vlastite "liste života", poput jedne korisnice, čiji je video o kreiranju vlastitog popisa prikupio 1.8 miliona pregleda.

Na društvenoj mreži X također se raspravljalo o filmu. Jedna djevojka podijelila je četiri pitanja kojih će se pridržavati nakon gledanja romantične komedije. "Je li ljubazan? Možeš li mu reći sve što ti je na srcu?, Pomaže li ti da postaneš najbolja verzija sebe?, Možeš li ga zamisliti kao oca svoje djece?", napisala je.

- Znam da je to samo romantična komedija, ali "The Life List" me natjerao da jecam i preispitujem cijeli svoj život, ali pretpostavljam da je to ono što prava umjetnost čini - napisala je također jedna djevojka na X-u.

