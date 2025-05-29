Tom Henks nikad nije prebolio ovu ulogu: "Volio bih još dublje ga istražiti"

Većina holivudskih zvijezda tokom karijere postane dio barem jedne velike filmske franšize. Tom Henks (Hanks), dvostruki dobitnik Oskara, nije izuzetak. Iako je u više navrata ponavljao poznate uloge, nedavno je otkrio da postoji jedan lik kojem bi se najradije i najčešće vraćao – više od svih ostalih koje je igrao.

Posebno mjesto u njegovom srcu

Postoji lik koji je Henksu i dalje posebno drag – Amos Vajt (White) iz filma That Thing You Do! iz 1996. godine. U tom filmu Henks je ne samo glumio, već je bio i režiser i scenarista. Iako film tada nije postigao komercijalni uspjeh, s vremenom je postao kultni klasik.

- Kad bih mogao ponovno igrati neki lik, opet i opet i opet, to bi bio gospodin Vajt, Amos Vajt, menadžer benda The Wonders. Bio je to nepredvidiv lik i volio bih mu se ponovo vratiti, još dublje ga istražiti - rekao je Henks.

Iako se Vajtov lik čini pogodnim za nastavke, film nije zaradio dovoljno da bi se ikad ozbiljno razmatrao drugi dio. Henks priznaje da bi vjerovatno morao sam finansirati nastavak, jer ne postoji studio koji bi rizikovao novac za projekat koji – osim njega – niko drugi ne traži.

Vudi ostaje njegov glas

Najprepoznatljiviji Henksov lik u animiranom svijetu je kauboj Vudi (Woody) iz Pixarove legendarne Priče o igračkama (Toy Story). Glas mu je dao u sva četiri dosadašnja filma, kao i u kratkim i televizijskim specijalima. Publika će ga ponovo slušati i u petom dijelu koji u kina stiže 2026. godine.

Pored Vudija, Henks je utjelovio i Roberta Langdona u trilogiji snimljenoj prema romanima Dana Brauna (Brown) (Da Vincijev kod, Anđeli i demoni, Inferno). Iako su filmovi zaradili skoro 1,5 milijardi dolara, Henks ih je opisao kao “gluposti” i nije pokazao želju za povratkom u planirani četvrti dio.

Jedan od rijetkih povrataka na istu ulogu desio se u ratnom filmu Greyhound, u kojem je glumio kapetana Ernesta Krausea. Bio je to njegov lični projekat – pisao je scenarij i producirao film – ali nikada nije doživio prikazivanje u kinima, što je Henks javno kritikovao.