Nova Netflixova serija s Džulijan Mur postala globalni hit

Ima pet epizoda, a prati priču o nespretnoj ženi Devin (Devon), koja je zabrinuta da njena sestra Sajmon (Simone) ima zabrinjavajuće blizak odnos sa svojom novom šeficom, misterioznom pripadnicom visokog društva Mihaelom Kel (Michaelom Kell).

U glavnim ulogama pojavljuju se Džulijan Mur (Julianne Moore), Mejgn Feji (Meghann Fahy), Mili Olkok (Milly Alcock) i Kevin Bejkn (Kevin Bacon), a serija je na platformu stigla 22. maja.

Nova Netflixova serija "Sirens" izazvala je ogromno interesovanje gledalaca i već prikupila preko 16 miliona pregleda od svog izlaska. Zahvaljujući toj popularnosti, dospjela je na prvo mjesto Netflixove globalne liste najgledanijih serija na engleskom jeziku.

Devin postaje sve sumnjičavija prema Mihaelinom luksuznom životu i odlučuje da interveniše, pokušavajući da se ponovo poveže sa sestrom. Međutim, nije ni svjesna u kakve će se psihološke igre i opasnosti uvući, ulazeći u svijet koji je potpuno drugačiji od njenog.

Gledaoci su puni hvale – serija je opisana kao nešto što se "gleda u jednom dahu", a na "Rotten Tomatoesu" ima ocjenu od 75 posto, uz impresivnih 79 miliona sati gledanja.

- Progledao sam ovo u jednom dahu. Vrlo zabavno - pohvalio je jedan gledalac.

Uz to neki od kritičara su o seriji naveli.

- Serija funkcioniše jer se fokusira na apsurdnost priče i užasnost većine likova, čineći je mračnom komedijom koja je zaista komična. Sirens su uvrnuta, dobro napisana i dobro odglumljena sapunica u svom najboljem izdanju. Sirens klizi od komedije do drame, pa čak i do misterije. Ali kroz sve to, pruža priliku ovim izvanrednim glumcima da se međusobno bore dok ne shvate da su moćniji kada su ujedinjeni, a ne podijeljeni u svijetu kojim dominiraju muškarci - naveli su oni.