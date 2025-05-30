Upitno snimanje nastavka "Quo Vadis, Aida?": Osigurali međunarodnu podršku, izostala podrška iz BiH

Novi film rediteljice Jasmile Žbanić, “Quo Vadis, Aida – dio koji nedostaje”, nastavak višestruko nagrađivanog Quo Vadis, Aida?, uspješno je predstavljen u sklopu Cannes investors circle, Kanskog filmskog festivala – najvažnijeg svjetkog filmskog marketa.

Projekat je izabran kao jedan od 10 najboljih projekata. Njegovo snimanje predviđeno je ove godine, ali zbog izostanka adekvatne domaće podrške – realizacija je dovedena u pitanje!

https://deadline.com/2025/04/cannes-market-investors-circle-10-directors-2025- selection-1236376708/

“Quo Vadis, Aida-dio koji nedostaje je izazvao veliko interesovanje među investitorima, predstavnicima evropskih fondova i ključnim akterima svjetske filmske industrije, a o filmu su već objavljeni članci u vodećim medijima poput Screen International, Variety i The Hollywood Reporter.

Budžet filma

Budžet filma je 5,4 miliona eura, od čega je gotovo 80 posto već osigurano iz inostranstva. Međutim, realizaciju filma ozbiljno ugrožava izostanak domaće institucionalne podrške. Osim sredstava od Kantona Sarajevo (manje od 2 posto od ukupnog budžeta) izostali su ključni federalni i državni akteri.

- Naša velika želja bila je da film bude završen upravo ove godine, kada se obilježava 30 godina od genocida u Srebrenici. Nažalost, zbog nepostojanja sistemske podrške snimanje se nije desilo prošle godine, a kako sada stvari stoje neće se desiti ni ove godine. Šokirani smo neozbiljnošću vlasti i potpunim izostankom ne samo osjećaja za kulturu nego i za našu prošlost i budućnost. U prethodnom periodu obišli smo sve nivoe vlasti, u pokušaju da dođemo do rješenja. Iako su pojedinci iskazali dobru volju i spremnost na saradnju, da li zbog nesposobnosti ili nekih drugih političkih stvari o kojima možemo samo da nagađamo – nama je onemogućeno da ovaj film realiziramo. Ukoliko se nešto ne riješi izgubićemo sredstava evropskih fondova koja se moraju implementirati do određenog roka – rekao je Damir Ibrahimović, producent filma.

Evropski fondovi potvrdili podršku

Među partnerima koji su već potvrdili podršku nalaze se evropski fondovi: Austrian Film Institute , Polish Film Institute , Medienboard Berlin-Brandenburg, Swedish Film Institute, Netherlands Film Fund, Film Vast Goeteborg, Cinema, CNC – Aide aux cinemas du monde Francuska, itd.

Također svoje učešće su potvrdile renomirane televizijske kuće: ARTE/ZDF(Njemačka/Francuska), TRT (Turska), ORF Austrija, a ovih dana se očekuje I finalna potvrda francuke TV Canal +.

- U narednim danima organizovat ćemo press konferenciju na kojoj ćemo javnost detaljno upoznati sa svim aspektima situacije, aktivnostima koje smo preduzeli i koracima koje planiramo poduzeti - poručuju iz Deblokade.

Film Quo Vadis, Aida? – Dio koji nedostaje donosi nastavak priče o životima preživjelih genocida, njihovoj borbi za istinu, pravdu i dostojanstvo.