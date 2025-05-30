Žbanić za "Avaz" o nemogućnosti da snime nastavak filma koji se borio za Oskara: Ne radi se više o birokratiji, već o svjesnoj opstrukciji!

Ostvarenje "Quo Vadis, Aida?", koje je osvojilo publiku širom svijeta i zasluženo dobilo brojne nagrade, trebalo je dobiti svoj nastavak.

Trebalo, ali sve su prilike da do toga neće doći. To je danas prvi objavio "Dnevni avaz".

Jedna od najboljih rediteljica u BiH i na ovim prostorima Jasmila Žbanić, sa suprugom, producentom Damirom Ibrahimovićem i producentskom kućom "Deblokada", osigurala je gotovo 80 posto novca od potrebnog budžeta - 5,4 miliona KM.

Sredstva postoje

- Sredstva za film postoje i ona su već odobrena – ne samo od međunarodnih fondova, već i iz domaćih izvora. Projekat je prošao kroz sve redovne procedure: na konkursu Fondacije za kinematografiju izabran je kao najbolje ocijenjeni projekat, a ugovor je potpisan prije više od šest mjeseci. Slična je situacija i sa BH Telecomom – projekat je uredno prošao njihovu proceduru i dobio formalnu podršku, ali sve stoji - pojasnila je Žbanić za "Dnevni avaz".