Žbanić za "Avaz" o nemogućnosti da snime nastavak filma koji se borio za Oskara: Ne radi se više o birokratiji, već o svjesnoj opstrukciji!

Ostvarenje "Quo Vadis, Aida?", koje je osvojilo publiku širom svijeta i zasluženo dobilo brojne nagrade, trebalo je dobiti svoj nastavak.
Trebalo, ali sve su prilike da do toga neće doći. To je danas prvi objavio "Dnevni avaz".
Jedna od najboljih rediteljica u BiH i na ovim prostorima Jasmila Žbanić, sa suprugom, producentom Damirom Ibrahimovićem i producentskom kućom "Deblokada", osigurala je gotovo 80 posto novca od potrebnog budžeta - 5,4 miliona KM.
Sredstva postoje
- Sredstva za film postoje i ona su već odobrena – ne samo od međunarodnih fondova, već i iz domaćih izvora. Projekat je prošao kroz sve redovne procedure: na konkursu Fondacije za kinematografiju izabran je kao najbolje ocijenjeni projekat, a ugovor je potpisan prije više od šest mjeseci. Slična je situacija i sa BH Telecomom – projekat je uredno prošao njihovu proceduru i dobio formalnu podršku, ali sve stoji - pojasnila je Žbanić za "Dnevni avaz".
Navela je da uprkos više od deset zvaničnih upozorenja nadležnim institucijama da će kašnjenje isplata dovesti do gubitka evropskih fondova - ništa se ne dešava.
- U početku sam mislila da se radi o birokratskoj sporosti ili nestručnosti. Ali nakon dvije godine pokušaja da se sistemski uredi kinematografija, bojim se da se radi o političkoj odluci ili potpunoj nesposobnosti nadležnih.
Nažalost, zbog takvog odnosa, projekat koji ima gotovo kompletno međunarodno finansiranje, podršku najvažnijih evropskih fondova, televizija i festivala, sada je doveden u nepotrebno tešku situaciju. Rješenje postoji i ono se može sutra sprovesti - istaknula je Žbanić za "Avaz".
Film je to o ženama Srebrenice, koje su izgubile muževe, sinove, očeve, djedove, skoro sve muške članove porodice, u genocidu 1995. u zaštićenoj UN zoni. A za nastavak ostvarenja, ekipa na čelu s Žbanić ima samo prazna obećanja, blokade i prepreke.
Međunarodni fondovi zahtijevaju da imate dio osiguranih sredstava, koja bi trebalo da dolaze iz matične države. I imaju rok trajanja, odnosno rok do kada se moraju implementirati.
A Žbanić i ekipa to nisu i možda ovaj put ni neće dočekati. Zbog toga će možda "Quo Vadis, Aida? – dio koji nedostaje" ostati samo kao ideja na papiru iako je nedavno predstavljen u Kanu i oduševio one koji su imali priliku čuti, vidjeti na čemu se zasniva.