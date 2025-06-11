Radijska voditeljica Emina Šehalić: Željela bih biti kao moj otac

Ime i prezime: Emina Šehalić.

Datum i mjesto rođenja: 11. januar 1997. godine, Sarajevo.

Šta prvo uradite kad se probudite: Uzmem telefon.

Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Uvijek bih iznova birala da budem radijski voditelj.

Šta Vam je bio prvi posao u životu: Telefonski anketar.

Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo: Recimo, mp3 player.

Najdraža pjesma: "Sarajevo, ti i ja“.

Šta gledate na televiziji: Obično neki sitcom.

Šta Vas nervira: Kad neko sporo hoda ili vozi.

Najdraži grad: Sarajevo i Mostar.

Najbolji poklon koji ste dobili: Svaki mi je drag na svoj način, ali najoriginalniji je gitara.

Čega se plašite: Pauka.

S kim najradije pijete kafu: S mamom.

Omiljena društvena mreža: Instagram.

Najdraža boja: Ljubičasta.

Ko Vam je uzor: Voljela bih biti barem upola dobar čovjek kao što je bio moj otac.

Najdraži pisac: Abdulah Sidran.

Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Izliječila svu bolesnu djecu.

Omiljeni muzičar ili bend: "Lexington bend“.

Posljednja knjiga koju ste pročitali: "Kaluđer koji je prodao svoj Ferari“.

Tim za koji navijate: Sarajevo.

Omiljena narodna izreka: "Šta ne platiš na mostu, platit ćeš na ćupriji“.

Koje pitanje najviše mrzite: Bilo koje o privatnom životu.

Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Ross iz "Prijatelja“ ili Barney iz "How I met your mother“.

Koju zemlju biste voljeli posjetiti: Južnu Koreju.