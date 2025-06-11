Radijska voditeljica Emina Šehalić: Željela bih biti kao moj otac

Ime i prezime: Emina Šehalić.
Datum i mjesto rođenja: 11. januar 1997. godine, Sarajevo.
Šta prvo uradite kad se probudite: Uzmem telefon.
Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Uvijek bih iznova birala da budem radijski voditelj.
Šta Vam je bio prvi posao u životu: Telefonski anketar.
Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo: Recimo, mp3 player.
Najdraža pjesma: "Sarajevo, ti i ja“.
Šta gledate na televiziji: Obično neki sitcom.
Šta Vas nervira: Kad neko sporo hoda ili vozi.
Najdraži grad: Sarajevo i Mostar.
Najbolji poklon koji ste dobili: Svaki mi je drag na svoj način, ali najoriginalniji je gitara.
Čega se plašite: Pauka.
S kim najradije pijete kafu: S mamom.
Omiljena društvena mreža: Instagram.
Najdraža boja: Ljubičasta.
Ko Vam je uzor: Voljela bih biti barem upola dobar čovjek kao što je bio moj otac.
Najdraži pisac: Abdulah Sidran.
Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Izliječila svu bolesnu djecu.
Omiljeni muzičar ili bend: "Lexington bend“.
Posljednja knjiga koju ste pročitali: "Kaluđer koji je prodao svoj Ferari“.
Tim za koji navijate: Sarajevo.
Omiljena narodna izreka: "Šta ne platiš na mostu, platit ćeš na ćupriji“.
Koje pitanje najviše mrzite: Bilo koje o privatnom životu.
Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Ross iz "Prijatelja“ ili Barney iz "How I met your mother“.
Koju zemlju biste voljeli posjetiti: Južnu Koreju.