Preminuo čuveni glumac iz "Scarfacea"

Proslavljeni glumac Haris Jalen (Harris Yulin), poznat po ulogama u filmovima "Istjerivači duhova 2 (Ghostbusters II) i "Lice s ožiljkom (Scarface)", preminuo je u 88. godini.

Talentovani pozorišni i filmski glumac preminuo je usljed srčanog zastoja u Njujorku.