Preminuo čuveni glumac iz "Scarfacea"

Proslavljeni glumac Haris Jalen (Harris Yulin), poznat po ulogama u filmovima "Istjerivači duhova 2 (Ghostbusters II) i "Lice s ožiljkom (Scarface)", preminuo je u 88. godini.
Talentovani pozorišni i filmski glumac preminuo je usljed srčanog zastoja u Njujorku.
U kultnom Scarfaceu je tumačio korumpiranog detektiva Mela Bernsteina, koji je radio za narkobosa Frenka Lopeza i pokušavao je da iznudi novac od Tonija Montane, lika koji je tumačio legendarni Al Paćino.
Vijest o njegovoj smrti potvrdili su njegova porodica i menadžerka.