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U 88. GODINI

Preminuo čuveni glumac iz "Scarfacea"

Talentovani pozorišni i filmski glumac preminuo je usljed srčanog zastoja u Njujorku

Jalen: Porodica potvrdila vijest o smrti. Platforma X

E. Ć.

11.6.2025

Proslavljeni glumac Haris Jalen (Harris Yulin), poznat po ulogama u filmovima "Istjerivači duhova 2 (Ghostbusters II) i "Lice s ožiljkom (Scarface)", preminuo je u 88. godini.

Talentovani pozorišni i filmski glumac preminuo je usljed srčanog zastoja u Njujorku. 

U kultnom Scarfaceu je tumačio korumpiranog detektiva Mela Bernsteina, koji je radio za narkobosa Frenka Lopeza i pokušavao je da iznudi novac od Tonija Montane, lika koji je tumačio legendarni Al Paćino.

Vijest o njegovoj smrti potvrdili su njegova porodica i menadžerka.

# HOLLYWOOD
# SCARFACE
# HARRIS YULIN
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