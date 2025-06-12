Video / Otvoreno Kvartovsko kino Grbavica: Nadamo se da će ovo biti novo mjesto susreta

Kvartovsko kino Grbavica svečano je otvoreno u punoj sali projekcijom filma "Kiss the Future“ u režiji Nenada Čičina-Šaina, dobitnika Nagrade publike za najbolji dokumentarni film 29. Sarajevo Film Festivala.
SARAJEVO
Dobrodošlicu publici na otvorenju kina poželio je u ime Obala Art Centra Jovan Marjanović, direktor Sarajevo Film Festivala
Kvartovsko kino Grbavica svečano je otvoreno u punoj sali projekcijom filma "Kiss the Future“ u režiji Nenada Čičina-Šaina, dobitnika Nagrade publike za najbolji dokumentarni film 29. Sarajevo Film Festivala.
Zanimanje publike za novo kino i ovaj film bilo je veliko: „Kiss the Future“ donosi snažnu priču o otporu Sarajeva tokom opsade 1990-ih. Kroz svjedočanstva lokalnih stanovnika, muzičara, aktivista i umjetnika, film prati kako su muzika i umjetnost postali sredstvo globalne solidarnosti. Centralni trenutak filma je koncert grupe U2 održan 1997. u Sarajevu – događaj koji je simbolizirao pobjedu nade nad nacionalizmom.
Dobrodošlicu publici na otvorenju kina poželio je u ime Obala Art Centra Jovan Marjanović, direktor Sarajevo Film Festivala.
- Nadamo se da ćete dugo uživati u ovom kvartovskom kinu na Grbavici i da će u kino dolaziti ne samo stanovnici Grbavice i Općine Novo Sarajevo, nego iz cijelog grada, i da će ovo zaista biti novo mjesto susreta - rekao je Marjanović.
Marjanović: Poželio dobrodošlicu publici. Avaz
Povodom otvorenja kina, uz besplatan ulaz na film publika je imala i besplatne kokice, a pojedini su osvojili i gratis ulaznice za film po izboru sa repertoara.
Kvartovsko kino Grbavica nalazi se na adresi Grbavička b.b., u sklopu JU „Međunarodnog centra za djecu i omladinu“ u Općini Novo Sarajevo. Kino raspolaže sa 125 sjedećih mjesta.
Rad kina Grbavica finansira Općina Novo Sarajevo. Radom koordinira Obala Art Centar Sarajevo, uz podršku Općine Novo Sarajevo i JU "Međunarodnog centra za djecu i omladinu“.
Četvrtak, 12. juni u 19:00
"Kiss the Future“ – posebna projekcija
Petak, 13. juni u 19:00
"Feničanska šema“ (The Phoenician Scheme), r. Wes Anderson
Subota, 14. juni u 16:00
"Kako da dresirate svog zmaja“, r. Dean DeBlois – animirani film za djecu i mlade
Subota, 14. juni u 19:00
"Feničanska šema“, r. Wes Anderson
Ulaznice za sve projekcije dostupne su na blagajni kina sat vremena prije početka projekcije.
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