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SARAJEVO

Video / Otvoreno Kvartovsko kino Grbavica: Nadamo se da će ovo biti novo mjesto susreta

Dobrodošlicu publici na otvorenju kina poželio je u ime Obala Art Centra Jovan Marjanović, direktor Sarajevo Film Festivala

Kvartovsko kino Grbavica - Avaz
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Nerma Ajnadžić
Piše: Nerma Ajnadžić

12.6.2025

Kvartovsko kino Grbavica svečano je otvoreno u punoj sali projekcijom filma "Kiss the Future“ u režiji Nenada Čičina-Šaina, dobitnika Nagrade publike za najbolji dokumentarni film 29. Sarajevo Film Festivala.

Zanimanje publike za novo kino i ovaj film bilo je veliko: „Kiss the Future“ donosi snažnu priču o otporu Sarajeva tokom opsade 1990-ih. Kroz svjedočanstva lokalnih stanovnika, muzičara, aktivista i umjetnika, film prati kako su muzika i umjetnost postali sredstvo globalne solidarnosti. Centralni trenutak filma je koncert grupe U2 održan 1997. u Sarajevu – događaj koji je simbolizirao pobjedu nade nad nacionalizmom.

125 sjedećih mjesta

Dobrodošlicu publici na otvorenju kina poželio je u ime Obala Art Centra Jovan Marjanović, direktor Sarajevo Film Festivala.

- Nadamo se da ćete dugo uživati u ovom kvartovskom kinu na Grbavici i da će u kino dolaziti ne samo stanovnici Grbavice i Općine Novo Sarajevo, nego iz cijelog grada, i da će ovo zaista biti novo mjesto susreta - rekao je Marjanović.

Marjanović: Poželio dobrodošlicu publici. Avaz

Povodom otvorenja kina, uz besplatan ulaz na film publika je imala i besplatne kokice, a pojedini su osvojili i gratis ulaznice za film po izboru sa repertoara.

Kvartovsko kino Grbavica nalazi se na adresi Grbavička b.b., u sklopu JU „Međunarodnog centra za djecu i omladinu“ u Općini Novo Sarajevo. Kino raspolaže sa 125 sjedećih mjesta.

Rad kina Grbavica finansira Općina Novo Sarajevo. Radom koordinira Obala Art Centar Sarajevo, uz podršku Općine Novo Sarajevo i JU "Međunarodnog centra za djecu i omladinu“.

Program prvog vikenda:

Četvrtak, 12. juni u 19:00

"Kiss the Future“ – posebna projekcija

Petak, 13. juni u 19:00

"Feničanska šema“ (The Phoenician Scheme), r. Wes Anderson

Subota, 14. juni u 16:00

"Kako da dresirate svog zmaja“, r. Dean DeBlois – animirani film za djecu i mlade

Subota, 14. juni u 19:00

"Feničanska šema“, r. Wes Anderson

Ulaznice za sve projekcije dostupne su na blagajni kina sat vremena prije početka projekcije.

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# SFF
# KISS THE FUTURE
# KVARTOVSKO KINO GRBAVICA
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