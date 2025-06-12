Video / Otvoreno Kvartovsko kino Grbavica: Nadamo se da će ovo biti novo mjesto susreta

Kvartovsko kino Grbavica svečano je otvoreno u punoj sali projekcijom filma "Kiss the Future“ u režiji Nenada Čičina-Šaina, dobitnika Nagrade publike za najbolji dokumentarni film 29. Sarajevo Film Festivala.

Zanimanje publike za novo kino i ovaj film bilo je veliko: „Kiss the Future“ donosi snažnu priču o otporu Sarajeva tokom opsade 1990-ih. Kroz svjedočanstva lokalnih stanovnika, muzičara, aktivista i umjetnika, film prati kako su muzika i umjetnost postali sredstvo globalne solidarnosti. Centralni trenutak filma je koncert grupe U2 održan 1997. u Sarajevu – događaj koji je simbolizirao pobjedu nade nad nacionalizmom.

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Dobrodošlicu publici na otvorenju kina poželio je u ime Obala Art Centra Jovan Marjanović, direktor Sarajevo Film Festivala.

- Nadamo se da ćete dugo uživati u ovom kvartovskom kinu na Grbavici i da će u kino dolaziti ne samo stanovnici Grbavice i Općine Novo Sarajevo, nego iz cijelog grada, i da će ovo zaista biti novo mjesto susreta - rekao je Marjanović.