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GLUMAČKA LEGENDA

Hektor Elizondo snimljen u Los Angelesu nakon dužeg vremena

Nije zvanično, ali svakako svi žele da se to uradi, rekao je

Hektor Elizondo. Daily Mail

S. B.

13.6.2025

Legendarni glumac Hektor Elizondo (Hector Elizondo), najpoznatiji po ulogama u filmovima "Pretty Woman" i "The Last Man Standing", godinama izbjegava svjetla reflektora. Nedavno je, nakon dužeg vremena, snimljen dok je šetao Los Anđelesom.

Na fotografijama koje je objavio "The Daily Mail", Elizondo, viđen je u zelenoj majici dugih rukava i sivoj trenerci. Izgledao je gotovo neprepoznatljivo, s bijelom bradom i bejzbol kapom koja mu je skrivala dio lica.

Izvan javnosti

Iako uglavnom ostaje izvan centra pažnje, Elizondo je jedan od najuspješnijih glumaca u industriji. Možda ga neki prepoznaju i iz filmova poput "Nothing in Common" i "Frankie and Johnny", ali tokom svoje višedecenijske karijere sakupio je preko 160 glumačkih uloga.

Njegova karijera u Holivudu počela je još šezdesetih godina prošlog vijeka, ali priznanje je prvi put dobio za izvedbu u predstavi "Steambath" iz 1975. godine, gdje je tumačio ulogu "Boga". Za ovu ulogu osvojio je prestižnu nagradu "Obie".

Povratak legendarnog filma

Također je poznat po ulozi Džoa (Joea), šefa obezbjeđenja kraljice Genovije u franšizi "Princess Diaries". Navodno se radi na trećem dijelu ove popularne filmske serije, dvije decenije nakon izlaska drugog filma.

Iako još nije potvrđeno hoće li se Elizondo vratiti, on je izrazio interes da ponovi svoju ulogu.

- Nije zvanično, ali svakako svi žele da se to uradi - Elizondo je ranije rekao za "Variety Latino".

- Znam da bi Eni (Annie) to voljela uraditi. Znam da bi Džuli (Julie) to voljela uraditi. I ja bih to volio uraditi. Dakle, slažemo se, pitanje je kada i hoćemo li dobiti dobru priču. Spreman sam! Vrijeme je da se vratimo u Genoviju - dodao je on.

Detalji produkcije su tajni, međutim, potvrđeno je da će En Hetavej (Anne Hathaway) ponoviti svoju glavnu ulogu.

# LOS ANGELES
# FILM
# HECTOR ELIZONDO
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