Voditeljica Sanja Kužet za "Dnevni avaz" o braku i poslovnim potezima: Kad vas narod prihvati, znate da ste na pravom putu

Lijepa, elokventna i uvijek nasmijana su samo neki od epiteta koji prate Sanju Kužet već godinama. Poznata voditeljica važi za jedno od najvoljenijih TV lica na Balkanu, a razgovoru za Dnevni avaz, otkrila nam je kako je dobila priliku života od Saše Popovića, zašto se nikada nije borila za vječnu mladost, ali i detalje iz privatnog života.

Iako niste iz BiH, kod nas ste jako prepoznatljivo TV lice, publika Vas voli, prati, „Zvezde Granda“ su bile pravi hit upravo dok ste Vi bili voditeljica. Taj period se i danas rado gleda na YouTubeu. Kako ste se osjećali kada ste dobili poziv da vodite tako popularan format?

- Iskreno, nisam imala nikakvu dilemu. Saleta (Sašu Popovića) sam upoznala kroz posao, jer sam tada radila u okviru emisije “Narod pita”, a jedan segment te emisije bio je vezan za Bingo, koji sam ja vodila. On je neko vrijeme pratio kako radim uživo program i kada su se kockice posložile, tokom ljeta mi je stigao taj poziv. Bila sam šokirana – ali pozitivno. Dao mi je nešto što je bilo jako važno njemu lično i to je za mene bila čast i ogromna odgovornost. Objasnio mi je da mijenja koncept emisije i da ćemo Voja i ja biti novi voditeljski tandem, da se sve podiže na viši nivo. To mi je bilo jako izazovno. I da se vratim unazad, sve bih isto uradila. Mislim da je Sale tada vidio nešto što drugi iz medijskog svijeta možda nisu – moje kapacitete za večernji šou program. Ispostavilo se da je bio u pravu. Publika me je baš u tom formatu prepoznala, zavoljela – veselu, razigranu, nasmijanu. Bila je to dobitna kombinacija i nikada nisam zažalila.

Vrijedno pažnje

Kad ste počinjali karijeru, jeste li zamišljali sebe u zabavnom večernjem formatu ili ste možda više naginjali ozbiljnom programu, poput vijesti?

- Zapravo, jesam sebe vidjela u zabavi. Tamo sam i počela. Ali nakon četiri godine sam prešla u informativu, želeći da proširim iskustvo, da naučim i taj dio posla. Snašla sam se, naravno, ali to nije bila moja “šoljica čaja”. Bila sam tada na dvije stolice – radila sam i u informativi, ali sam paralelno ostala angažirana na programima kao što su vremenska prognoza, državna lutrija Srbije i razni terenski zadaci. Na kraju se ispostavilo da me publika najbolje prihvatila upravo u zabavnom formatu. A kad vas narod prihvati, to vam je najbolja potvrda da ste na pravom putu. I dalje sebe vidim u toj ulozi, ali vjerujem da bih se i u drugim segmentima dobro snašla, ako se ukaže prilika.

Koliko je, zapravo, teško biti voditeljica? Stalno se prati kako izgledate, kako ste obučeni, morate “biti mladi”, bez bora – svi komentarišu. Jeste li se susretali s tim pritiscima i kako se nosite s njima?

- Danas je dovoljno da si žena pa da osjećaš pritisak, a ako si i javna ličnost, još je gore. Ali da ne filozofiram previše – morate biti ispunjeni sobom. Treba da znate ko ste, šta ste postigli, kakvu ste karijeru izgradili. Ne mislim da ću doživjeti krizu zato što ne mogu biti “vječno mlada”. To niko ne može. Ključ je, prema mom mišljenju, u tome da pronađeš ono što ti pristaje, gdje se uklapaš. Ako si na poziciji gdje izgledaš neadekvatno, to se vidi. Do sada nisam imala problema s tim. Neću da tvrdim da će tako biti zauvijek, ali smatram da mi žene imamo mnogo toga za reći i u zrelijim godinama. Ne mora nam se lice zumirati da bismo bile vrijedne pažnje.

Suština posla

Kao voditeljica bili ste na “izvoru” karijera mnogih današnjih velikih muzičkih zvijezda. Kakav je osjećaj kada vidite da su uspjeli?

- Prelijep osjećaj. Drago mi je što su se mnogi izborili, što su izgradili svoje karijere, pa čak i kada su se odvojili od „Granda“. To je potpuno prirodno, svako treba graditi svoje ime. Poštujem to. U početku vam je potrebna pomoć, neki vid podrške i saradnje, ali kad vidim da su postali svoji i da su se izdigli, to me jako raduje. To je suština svakog posla.

Citirat ću jednu Vašu izjavu: "Ja sam bila mnogo teška i komplikovana, dobro sam se i udala." Kako uspijevate da odvojite privatni i poslovni život, i koliko Vam suprug znači kao podrška?

- Taj citat je, zapravo, duhovita refleksija na to kako ljubav dođe kada se najmanje nadaš. Dok je nema, misliš da si ti problem. A onda, kad se desi prava osoba, sve sjedne na svoje mjesto. Meni se desila ljubav i to je ono što život čini ljepšim. Kada imate partnera koji vas podržava u svemu, to mnogo znači. Granicu između privatnog i poslovnog sam postavila vrlo rano, odmah kad sam kročila na televiziju. Imala sam samo 21 godinu kada su paparazzi već počeli da se zanimaju za moj privatni život. To je tada bilo jako moderno – sve naslovnice su bile prepune tih “intimnih” priča. Ali ja sam odlučila da želim da mi posao bude dugoročan i ozbiljan, i znala sam da moram da zaštitim svoj život. To nije bilo pitanje želje, već nužnosti.

O Saši Popoviću

Kako se sjećate Saše Popovića i saradnje s njim? Koliko Vam je pomogao u karijeri?

- O njemu imam samo najljepše mišljenje. On je bio veliki čovjek u svom poslu i vrijeme će pokazati koliko je, zapravo, nedostižan njegov uspjeh. Bio je nesebičan, znao je prepoznati ljude i dati im priliku. Iako je otišao u penziju, imao je još mnogo ideja i želju da radi. Iz mog iskustva, samo lijepe uspomene. I možda nas je baš on zadužio da budemo još bolji i još jači.