Jutjuber Emerald Podbićanin: Nervira me manjak svijesti

Ime i prezime: Emerald Podbićanin.

Datum i mjesto rođenja: 19. novembar 1997. godine.

Šta prvo uradite kada se probudite: Zahvalim na novom danu.

Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Teniser.

Šta Vam je bio prvi posao u životu: Brand manager.

Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo: Upaljač.

Najdraža pjesma: Dino Merlin - Ako me ikada sretneš.

Šta gledate na televiziji: Kvizove i razne sportove.

Šta Vas nervira: Manjak svijesti.

Najdraži grad: Amsterdam.

Najbolji poklon koji ste dobili: Ljubav.

Čega se plašite: Ajkula i morske dubine.

S kim najradije pijete kafu: Porodica.

Omiljena društvena mreža: Twitter (X).

Najdraža boja: Neon plava.

Ko Vam je uzor: Novak Đoković i Nikola Tesla.

Najdraži pisac: Stephen King.

Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Volio bih svaku osobu na svijetu ohrabriti da češće koristi srce nego mozak.

Omiljeni muzičar ili bend: Đorđe Čarkić Klinac.

Posljednja knjiga koju ste pročitali: "Moć podsvijesti“.

Tim za koji navijate: Arsenal.

Omiljena narodna izreka: "Djela, ne riječi“.

Koje pitanje najviše mrzite: Zašto si tako djetinjast.

Omiljeni lik: Barney Stinson (How I Met Your Mother).

Koju zemlju biste voljeli posjetiti: Japan.