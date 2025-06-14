Jutjuber Emerald Podbićanin: Nervira me manjak svijesti

Ime i prezime: Emerald Podbićanin.
Datum i mjesto rođenja: 19. novembar 1997. godine.
Šta prvo uradite kada se probudite: Zahvalim na novom danu.
Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Teniser.
Šta Vam je bio prvi posao u životu: Brand manager.
Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo: Upaljač.
Najdraža pjesma: Dino Merlin - Ako me ikada sretneš.
Šta gledate na televiziji: Kvizove i razne sportove.
Šta Vas nervira: Manjak svijesti.
Najdraži grad: Amsterdam.
Najbolji poklon koji ste dobili: Ljubav.
Čega se plašite: Ajkula i morske dubine.
S kim najradije pijete kafu: Porodica.
Omiljena društvena mreža: Twitter (X).
Najdraža boja: Neon plava.
Ko Vam je uzor: Novak Đoković i Nikola Tesla.
Najdraži pisac: Stephen King.
Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Volio bih svaku osobu na svijetu ohrabriti da češće koristi srce nego mozak.
Omiljeni muzičar ili bend: Đorđe Čarkić Klinac.
Posljednja knjiga koju ste pročitali: "Moć podsvijesti“.
Tim za koji navijate: Arsenal.
Omiljena narodna izreka: "Djela, ne riječi“.
Koje pitanje najviše mrzite: Zašto si tako djetinjast.
Omiljeni lik: Barney Stinson (How I Met Your Mother).
Koju zemlju biste voljeli posjetiti: Japan.