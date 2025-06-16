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GLUMIO U HIT SERIJAMA

Važi za najzgodnijeg glumca: Evo odakle mu je porijeklo

Prije nego što je postao globalno lice, gledali smo ga kao detektiva Valtera Klarka u seriji "Zlatni dečko"

Theo James. Instagram

E. A.

16.6.2025

Teo Džejms (Theo James), pravim imenom Teodor Piter Džejms Kinard Taptiklis, jedan je od onih glumaca koje kamera jednostavno voli. Široj publici poznat po ulozi hrabrog i misterioznog Fora u serijalu "Divergent", Teo je mnogo više od filmskog akcijskog junaka – on je oličenje šarma, stila i glumačke dubine.

Hit serija

Prije nego što je postao globalno lice, gledali smo ga kao detektiva Valtera Klarka u seriji "Zlatni dečko", zatim kao tragičnog Kemala Pamuka u "Dauntonskoj opatiji", a nedavno je ponovo zablistao u hit seriji "Džentlmeni" koju potpisuje Gaj Riči.

S visinom, atletski građenim tijelom, prodornim pogledom i britanskom elegancijom, Džejms je postao i zaštitno lice modne kuće Hugo Boss. No, iza njegove savršene pojave krije se i fascinantna porodična priča.

Rođen u Oksfordu, Džejms nije isključivo britanskog porijekla. Njegov djed po ocu bio je Grk – ljekar koji je tokom Drugog svjetskog rata izbjegao iz Atine, pronašao sklonište u Damasku, a potom se preselio na Novi Zeland. Teo je upravo od njega naslijedio prepoznatljive mediteranske crte i karakterističnu tamniju put.

Škotska i Njemačka

S druge strane, korijeni njegove porodice sežu do Škotske i Njemačke, što objašnjava njegovu kosmopolitsku energiju i razumijevanje različitih kultura.

Zahvaljujući tom porodičnom nasljeđu, Teo je razvio snažnu empatiju prema onima koji su raseljeni i bez doma, te danas aktivno djeluje kao ambasador UNHCR-a, zalažući se za prava izbjeglica širom svijeta.

Diskretan, odan umjetnosti i daleko od tipične hollywoodske pompe, Teo Džejms je mnogo više od glumca – on je čovjek sa pričom, šmeker sa stavom i srce koje kuca za sve koji nemaju glas.

# GLUMAC
# HOLLYWOOD
# THEO JAMES
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