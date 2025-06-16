Važi za najzgodnijeg glumca: Evo odakle mu je porijeklo

Teo Džejms (Theo James), pravim imenom Teodor Piter Džejms Kinard Taptiklis, jedan je od onih glumaca koje kamera jednostavno voli. Široj publici poznat po ulozi hrabrog i misterioznog Fora u serijalu "Divergent", Teo je mnogo više od filmskog akcijskog junaka – on je oličenje šarma, stila i glumačke dubine. Hit serija Prije nego što je postao globalno lice, gledali smo ga kao detektiva Valtera Klarka u seriji "Zlatni dečko", zatim kao tragičnog Kemala Pamuka u "Dauntonskoj opatiji", a nedavno je ponovo zablistao u hit seriji "Džentlmeni" koju potpisuje Gaj Riči.

S visinom, atletski građenim tijelom, prodornim pogledom i britanskom elegancijom, Džejms je postao i zaštitno lice modne kuće Hugo Boss. No, iza njegove savršene pojave krije se i fascinantna porodična priča. Rođen u Oksfordu, Džejms nije isključivo britanskog porijekla. Njegov djed po ocu bio je Grk – ljekar koji je tokom Drugog svjetskog rata izbjegao iz Atine, pronašao sklonište u Damasku, a potom se preselio na Novi Zeland. Teo je upravo od njega naslijedio prepoznatljive mediteranske crte i karakterističnu tamniju put. Škotska i Njemačka S druge strane, korijeni njegove porodice sežu do Škotske i Njemačke, što objašnjava njegovu kosmopolitsku energiju i razumijevanje različitih kultura.