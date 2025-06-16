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GLUMAČKA DIVA

Milena Dravić se pojavila u Kanu i izazvala skandal: Jedno pitanje novinara je izbacilo iz takta

Kraj šezdesetih godina, Kan u svom punom glamuru

Milena Dravić šezdesetih. Platforma X

E. A.

16.6.2025

Milena Dravić, neponovljiva diva jugoslavenskog glumišta, oduvijek je bila oličenje gracioznosti, tihe snage i profesionalizma. 

No, jednom prilikom, pokazala je i da zna „pokazati zube“ – i to ne bilo gdje, već na crvenom tepihu Filmskog festivala u Kanu (Cannesu).

Kraj šezdesetih godina, Kan u svom punom glamuru. Milena, već tada afirmisana glumica, stajala je uz slavnog reditelja Dušana Makavejeva, predstavljajući kontroverzni film “Misterije organizma“. Novinari iz cijelog svijeta, reflektori, kamere, ali se onda dogodio hladan tuš.

Jedan strani novinar postavio joj je krajnje neukusno i seksističko pitanje.

- Znate li vi Jugoslovenke uopće šta je kontracepcija - glasilo je pitanje.

Milena nije ni trepnula. Nije se upustila u raspravu, nije objašnjavala ni pravdala. Otvorila je torbicu, izvadila kutiju tableta za migrenu – i hladnokrvno gađala novinara. Taj tihi, ali moćni gest postao je simbol otpora, hrabrosti i ženskog dostojanstva u svijetu koji često ne prašta ženama koje odbiju biti tihe.

Priča se munjevito proširila svjetskim medijima, a dok su jedni aplaudirali, drugi su joj okrenuli leđa. Sutradan, producent filma “Sutjeska“, Nikola Popović, hladno joj je poručio da je gotova.

- Milena, ti si završila. Gotova si - istakao je.

Godinu dana kasnije, dok je bila na ljetovanju s Draganom Nikolićem, stiže poziv koji nije očekivala – isti taj producent dolazi osobn: "Diži se, Milena. Trebaš nam na Tjentištu".

Dobila je ulogu u “Sutjesci“, rame uz rame s Ričardom Burtonom (Richardom). I ne samo da nije bila „gotova“ – postala je veća nego ikad. 

# GLUMICA
# FILM
# MILENA DRAVIĆ
# CANNES
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