Milena Dravić se pojavila u Kanu i izazvala skandal: Jedno pitanje novinara je izbacilo iz takta

Milena Dravić, neponovljiva diva jugoslavenskog glumišta, oduvijek je bila oličenje gracioznosti, tihe snage i profesionalizma.

No, jednom prilikom, pokazala je i da zna „pokazati zube“ – i to ne bilo gdje, već na crvenom tepihu Filmskog festivala u Kanu (Cannesu).

Kraj šezdesetih godina, Kan u svom punom glamuru. Milena, već tada afirmisana glumica, stajala je uz slavnog reditelja Dušana Makavejeva, predstavljajući kontroverzni film “Misterije organizma“. Novinari iz cijelog svijeta, reflektori, kamere, ali se onda dogodio hladan tuš.

Jedan strani novinar postavio joj je krajnje neukusno i seksističko pitanje.

- Znate li vi Jugoslovenke uopće šta je kontracepcija - glasilo je pitanje.

Milena nije ni trepnula. Nije se upustila u raspravu, nije objašnjavala ni pravdala. Otvorila je torbicu, izvadila kutiju tableta za migrenu – i hladnokrvno gađala novinara. Taj tihi, ali moćni gest postao je simbol otpora, hrabrosti i ženskog dostojanstva u svijetu koji često ne prašta ženama koje odbiju biti tihe.