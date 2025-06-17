Brus Vilis bez zadrške: "Ovo je najbolji film koji sam ikad snimio"

Brus Vilis (Bruce Willis) je ime koje se decenijama povezuje s akcijom, harizmom i nezaboravnim filmskim ulogama. Iako ga publika najviše pamti kao Džona MekKlejna (John McClane), neustrašivog policajca iz kultnog serijala Die Hard, njegova glumačka karijera daleko nadilazi tu ulogu. Igrao je u legendarnim ostvarenjima poput The Fifth Element, Armageddon, Sin City, kao i u akcijskim franšizama RED i The Expendables.
Međutim, Vilis nikada nije bio glumac koji se ograničava samo na akciju. Posudio je glas simpatičnom rakunu u animiranom filmu Over the Hedge, glumio u crnohumornoj fantaziji Death Becomes Her, te tumačio ulogu emotivnog oca u Moonrise Kingdom redatelja Vesa Andersona (Wes). Bio je i muzički aktivan – što ga čini jednim od rijetkih koji su balansirali između filmskog platna i muzičke scene.
Odgovor bez dileme
U intervjuu za Esquire, upitan da izdvoji najbolji film u kojem je ikada glumio, Vilis nije dvojio – njegov odgovor bio je Looper, naučnofantastični triler iz 2012. godine koji potpisuje Rian Džonson (Johnson), danas poznat i po hitovima poput Knives Out.
- Bolji je od svega što sam dosad radio. Rian je napravio nevjerojatnu stvar. Osmislio je originalnu priču, napisao je, prodao, ostao vjeran svojoj viziji, režirao je i završio. To je rijetkost u ovom poslu. Uvijek se netko upliće u proces. Ovdje se to nije dogodilo. I da nikad ništa drugo nije napravio osim tog ogromnog projekta, opet bi uspio u ovom poslu. Nevjerojatno. To nije samo originalna priča - to je priča o kojoj će ljudi govoriti, gledati je dvaput, i raspravljati o njoj. Čak sam i ja raspravljao sam sa sobom dok sam je prvi put čitao. To je sve Rian Džonson, od početka do kraja. Sjajan, sjajan redatelj - rekao je Vilis samouvjereno.
Priča koja briše granice vremena
U Looperu, Vilis i Džozef Gordon-Levit (Joseph Gordon-Levitt) tumače istu osobu – stariju i mlađu verziju plaćenog ubice imena Džo (Joe). U distopijskoj budućnosti, kriminalne organizacije šalju ljude nazad kroz vrijeme kako bi bili ubijeni bez traga. Kada Džou dođe zadatak da ubije svog starijeg sebe – koji zna šta ga čeka – stvari se zakomplikuju i započinje igra mačke i miša između dvaju identičnih umova.
Uz briljantnu glumu, složenu naraciju i jedinstven pristup vremenskim petljama, Looper je postao miljenik kritike i publike. Film je zaradio više od 176 miliona dolara, iako je budžet bio 30 miliona. Glumačku ekipu, pored Vilisa i Gordon-Levita, činili su i Emili Blunt (Emily), Pol Dano (Paul) te Džef Danjels (Jeff Daniels).
Završni pečat jedne velike karijere
Film nije ostavio dubok utisak samo na Vilisa – i njegov mlađi kolega Gordon-Levit više puta je isticao koliko mu je ta saradnja značila. Vilis mu je tokom snimanja uputio poseban kompliment, koji je, kako kaže, pamtio godinama.
Nažalost, 2022. godine javnost je saznala za Vilisovo pogoršano zdravstveno stanje – dijagnosticirana mu je afazija, a kasnije i frontotemporalna demencija. To je označilo i kraj njegove glumačke karijere.
Ipak, činjenica da je karijeru okrunio jednim tako smjelim, originalnim projektom, ostaje snažna i dostojanstvena poruka o tome šta znači ostati vjeran umjetnosti – do samog kraja. Looper je više od još jednog akcijskog filma – to je film koji se pamti, o kojem se raspravlja, i koji nosi pečat jednog od najvećih glumaca svog vremena.