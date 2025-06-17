Brus Vilis bez zadrške: "Ovo je najbolji film koji sam ikad snimio"

Brus Vilis (Bruce Willis) je ime koje se decenijama povezuje s akcijom, harizmom i nezaboravnim filmskim ulogama. Iako ga publika najviše pamti kao Džona MekKlejna (John McClane), neustrašivog policajca iz kultnog serijala Die Hard, njegova glumačka karijera daleko nadilazi tu ulogu. Igrao je u legendarnim ostvarenjima poput The Fifth Element, Armageddon, Sin City, kao i u akcijskim franšizama RED i The Expendables. Međutim, Vilis nikada nije bio glumac koji se ograničava samo na akciju. Posudio je glas simpatičnom rakunu u animiranom filmu Over the Hedge, glumio u crnohumornoj fantaziji Death Becomes Her, te tumačio ulogu emotivnog oca u Moonrise Kingdom redatelja Vesa Andersona (Wes). Bio je i muzički aktivan – što ga čini jednim od rijetkih koji su balansirali između filmskog platna i muzičke scene. Odgovor bez dileme U intervjuu za Esquire, upitan da izdvoji najbolji film u kojem je ikada glumio, Vilis nije dvojio – njegov odgovor bio je Looper, naučnofantastični triler iz 2012. godine koji potpisuje Rian Džonson (Johnson), danas poznat i po hitovima poput Knives Out.

- Bolji je od svega što sam dosad radio. Rian je napravio nevjerojatnu stvar. Osmislio je originalnu priču, napisao je, prodao, ostao vjeran svojoj viziji, režirao je i završio. To je rijetkost u ovom poslu. Uvijek se netko upliće u proces. Ovdje se to nije dogodilo. I da nikad ništa drugo nije napravio osim tog ogromnog projekta, opet bi uspio u ovom poslu. Nevjerojatno. To nije samo originalna priča - to je priča o kojoj će ljudi govoriti, gledati je dvaput, i raspravljati o njoj. Čak sam i ja raspravljao sam sa sobom dok sam je prvi put čitao. To je sve Rian Džonson, od početka do kraja. Sjajan, sjajan redatelj - rekao je Vilis samouvjereno. Priča koja briše granice vremena U Looperu, Vilis i Džozef Gordon-Levit (Joseph Gordon-Levitt) tumače istu osobu – stariju i mlađu verziju plaćenog ubice imena Džo (Joe). U distopijskoj budućnosti, kriminalne organizacije šalju ljude nazad kroz vrijeme kako bi bili ubijeni bez traga. Kada Džou dođe zadatak da ubije svog starijeg sebe – koji zna šta ga čeka – stvari se zakomplikuju i započinje igra mačke i miša između dvaju identičnih umova.

Brus Vilis i Džozef Gordon-Levit . YouTube Brus Vilis i Džozef Gordon-Levit . YouTube