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ALFA TV

Bh. aktivisti za Gazu: Genocid u Gazi se ne smije ignorisati

Do sada prikupljeno preko 100.000KM humanitarne pomoći

Gošće sa voditeljem u studiju. Alfa TV

Avaz.ba

18.6.2025

U današnjem popodnevnom druženju u emisiji "Naše priče" otvaramo prostor za jednu od važnih tema današnjice - stradanje civila u Palestini, naročito u pojasu Gaze, te govorimo o solidarnosti i aktivizmu. 

Naše današnje gošće, organizatorice aktivizma u BiH za podršku narodu Gaze i Palestine, Emina Hamza i Ena Selimović, govore o podizanju svijesti bh. javnosti o genocidu u Gazi, organizaciji mirnih protesta, humanitarnim akcijama, te nizu aktivnosti koje su ovi aktivisti uspješno realizovali. 

Cijeli razgovor pogledajte danas u 17:15 na programu TV ALFA.

# ALFA TV
# NAŠE PRIČE
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