Bh. aktivisti za Gazu: Genocid u Gazi se ne smije ignorisati

U današnjem popodnevnom druženju u emisiji "Naše priče" otvaramo prostor za jednu od važnih tema današnjice - stradanje civila u Palestini, naročito u pojasu Gaze, te govorimo o solidarnosti i aktivizmu.

Naše današnje gošće, organizatorice aktivizma u BiH za podršku narodu Gaze i Palestine, Emina Hamza i Ena Selimović, govore o podizanju svijesti bh. javnosti o genocidu u Gazi, organizaciji mirnih protesta, humanitarnim akcijama, te nizu aktivnosti koje su ovi aktivisti uspješno realizovali.

Cijeli razgovor pogledajte danas u 17:15 na programu TV ALFA.