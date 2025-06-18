Poznata američka voditeljica pronađena mrtva

Poznata američka televizijska ličnost i kuharica s emisije Food Network, Ane Burel (Anne Burrell), preminula je u 55. godini.

Ane je pronađena bez svijesti u svom domu u Bruklinu u Njujorku (Brooklynu, New York), u utorak ujutro oko 7:50, potvrdio je glasnogovornik njujorške policije za Page Six.

Hitne službe su brzo stigle na mjesto događaja, no mogli su samo konstatirati smrt. Uzrok smrti zasad nije poznat, a istraga je u toku.

Porodica preminule kulinarske ikone objavila je saopćenje koje je prenio Page Six, opisujući Ane kao:

– Voljenu suprugu, sestru, kćerku, maćehu i prijateljicu. Njen osmijeh obasjavao je svaku prostoriju u koju bi ušla. Anina svjetlost dopirala je daleko izvan kruga ljudi koji su je lično poznavali, dotičući milione širom svijeta. Iako više nije s nama, njena toplina, duh i bezgranična ljubav ostat će vječni.