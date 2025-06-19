Sara Džesika Parker progovorila: Nisam bila spremna na uvrede o svom izgledu

Sara Džesika Parker (Sarah Jessica Parker, 60) priznala je da nije bila spremna na komentare javnosti o svom fizičkom izgledu kada je „Seks i grad“ premijerno prikazan 1998. godine.

- U nekim trenucima to je bilo zaista neugodno, jer su ljudi imali mišljenje i to ne o mom radu -rekla je glumica voditeljici podcasta Aleks Kuper (Alex Cooper) u srijedu, u emisiji Call Her Daddy.

Pogrešno tumačenje

Parker je dodala da ju je ponekad znalo frustrirati što gledatelji pogrešno tumače njen lik, Keri Bredšo (Carrie Bradshaw), ali istakla je da su je najviše pogodile lične stvari.

- Tada sam mislila da sam prilično samouvjerena osoba - rekla je, objašnjavajući kako se samopouzdanje u takvim situacijama dovodi u pitanje i stavlja na kušnju.

- Kao da te neko raspori i potpuno otvori – kazala je glumica.

Uprkos svemu, Parker je rekla: "Znam da i ti to znaš - ovakva iskustva nas oblikuju i ojačaju, ali ne znamo se svi odmah nositi s time."

Na pitanje može li navesti neki od težih komentara koje je čula, Parker je odgovorila: "Mislim da su to bili komentari o mom fizičkom izgledu. O stvarima koje nisam mogla promijeniti, niti bih ih mijenjala, niti sam ikada razmišljala o tome - čak ni nakon što bih čula nešto poput: „Molim? Neko bi to stvarno rekao?“.

Jednom se rasplakala

Majka troje djece, koja je u braku s glumcem Metjuom Broderikom (Matthewom Broderickom) od 1997., prisjetila se i jednog posebno bolnog trenutka kada je "jedan časopis napisao nešto jako zlobno" o njenom izgledu.

- Bilo je to kao da su me udarili tamo gdje najviše boli. Pomislila sam: „Zašto je to problem? Zašto je to vrijedno vašeg vremena i zašto u tome uživate?“ – rekla je ona.

Parker je priznala da ju je ta primjedba - koju nije željela ponoviti - toliko pogodila da je "briznula u plač jer se činilo kao da je to izrečeno namjerno, s namjerom da povrijedi". Vjeruje da je to bio "jedini put kad je stvarno plakala zbog negativnih komentara o svom izgledu".