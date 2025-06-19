Rebel Vilson prekinula snimanje filma zbog nesreće: Ovo je pravi razlog

Australska glumica Rebel Vilson (Rebel Wilson) doživjela je ozbiljnu nesreću na setu tokom snimanja akcijske komedije "Bride Hard".
Tokom jedne od zahtjevnijih scena, Vilson je zadobila tešku povredu nosa koja ju je primorala da odmah prekine snimanje i potraži hitnu medicinsku pomoć.
Prema pisanju "New York Posta", situacija je bila toliko ozbiljna da je odmah na set pozvan plastični hirurg.
- U sceni tučnjave pištolj mi je slučajno opalio ravno u lice. Bio je to čisti peh i nos mi se razrezao, pa sam odmah napustila set. Bio je to zapravo moj zadnji dan snimanja. Pomislila sam: "Koliko sreće mogu imati?" Bila sam prestravljena. Odmah su zvali hitnu pomoć i morali su dovesti plastičnog hirurga jer bih inače ostala trajno unakažena. Na sreću, hirurg je stigao, sašio sve i sada se zapravo ništa ne vidi - kazala je Vilson.
Povreda je izazvala zabrinutost filmske ekipe, a glumica se privremeno povukla sa seta kako bi se oporavila.
- Naša ekipa je napravila stvarno impresivan film, a ja sam izvela nekoliko scena i akcijskih sekvenci bez pojasa za osiguranje, ponekad. Nemojte reći Netflixu - kazala je ona.
Tokom razgovora se osvrnula i na drugo, nedavno snimanje, spomenuvši film "Apex" koji je nedavno završen.
- Apex smo završili tek prije sedam dana, tako da Ii dalje imam australsku prašinu ispod ove manikure, a ova slatka čizmica skriva slomljeni prst na nozi. Mogla bih pričati do sutra o tome, ali neću - tvrdi ona.
Iako su snimanja bila fizički zahtjevna, Vilson tvrdi da je sve dobro podnijela.