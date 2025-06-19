Rebel Vilson prekinula snimanje filma zbog nesreće: Ovo je pravi razlog

Tokom jedne od zahtjevnijih scena, Vilson je zadobila tešku povredu nosa koja ju je primorala da odmah prekine snimanje i potraži hitnu medicinsku pomoć.

- U sceni tučnjave pištolj mi je slučajno opalio ravno u lice. Bio je to čisti peh i nos mi se razrezao, pa sam odmah napustila set. Bio je to zapravo moj zadnji dan snimanja. Pomislila sam: "Koliko sreće mogu imati?" Bila sam prestravljena. Odmah su zvali hitnu pomoć i morali su dovesti plastičnog hirurga jer bih inače ostala trajno unakažena. Na sreću, hirurg je stigao, sašio sve i sada se zapravo ništa ne vidi - kazala je Vilson.

Prema pisanju "New York Posta", situacija je bila toliko ozbiljna da je odmah na set pozvan plastični hirurg.

Povreda je izazvala zabrinutost filmske ekipe, a glumica se privremeno povukla sa seta kako bi se oporavila.

- Naša ekipa je napravila stvarno impresivan film, a ja sam izvela nekoliko scena i akcijskih sekvenci bez pojasa za osiguranje, ponekad. Nemojte reći Netflixu - kazala je ona.

Tokom razgovora se osvrnula i na drugo, nedavno snimanje, spomenuvši film "Apex" koji je nedavno završen.

- Apex smo završili tek prije sedam dana, tako da Ii dalje imam australsku prašinu ispod ove manikure, a ova slatka čizmica skriva slomljeni prst na nozi. Mogla bih pričati do sutra o tome, ali neću - tvrdi ona.

Iako su snimanja bila fizički zahtjevna, Vilson tvrdi da je sve dobro podnijela.